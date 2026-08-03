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Xuất bản ngày 03/08/2026 03:30 PM
Xuất bản ngày 03/08/2026 03:30 PM

Chi tiết nhà ở xã hội mới tại Hà Nội, giá hơn 28 triệu đồng/m²

Bằng Lăng
Bằng Lăng
(VTC News) -

Khu nhà ở xã hội CT2 thuộc phường Lĩnh Nam (Hà Nội) dự kiến nhận hồ sơ trong quý III với giá tạm tính 28,4 triệu đồng/m².

Nhà ở xã hội CT2 thuộc dự án khu nhà ở tại điểm X2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (nay thuộc phường Lĩnh Nam), Hà Nội, do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại khu vực giáp vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái. (Ảnh: Handico)

Nhà ở xã hội CT2 thuộc dự án khu nhà ở tại điểm X2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (nay thuộc phường Lĩnh Nam), Hà Nội, do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại khu vực giáp vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái. (Ảnh: Handico)

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nhà ở xã hội CT2 được triển khai trên khu đất hơn 1,5ha, trong đó riêng khối CT2 có diện tích xây dựng gần 1.935m². (Ảnh: Handico)

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nhà ở xã hội CT2 được triển khai trên khu đất hơn 1,5ha, trong đó riêng khối CT2 có diện tích xây dựng gần 1.935m². (Ảnh: Handico)

Tòa nhà gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư 293,607 tỷ đồng. (Ảnh: Handico)

Tòa nhà gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư 293,607 tỷ đồng. (Ảnh: Handico)

Tổng diện tích sàn (không kể tầng hầm) là 14.396m². Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 150 căn hộ. (Ảnh: Handico)

Tổng diện tích sàn (không kể tầng hầm) là 14.396m². Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 150 căn hộ. (Ảnh: Handico)

Tổng diện tích sàn kinh doanh căn hộ và diện tích kinh doanh tầng 1 tại dự án khoảng 10.270m². (Ảnh: Handico)

Tổng diện tích sàn kinh doanh căn hộ và diện tích kinh doanh tầng 1 tại dự án khoảng 10.270m². (Ảnh: Handico)

Trong đó, số căn hộ để bán thương mại là 24 căn hộ với diện tích khoảng 1.650m². (Ảnh: Handico)

Trong đó, số căn hộ để bán thương mại là 24 căn hộ với diện tích khoảng 1.650m². (Ảnh: Handico)

Số căn hộ nhà ở xã hội để bán là 83 căn hộ với diện tích khoảng 5.706m². (Ảnh: Handico)

Số căn hộ nhà ở xã hội để bán là 83 căn hộ với diện tích khoảng 5.706m². (Ảnh: Handico)

Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 31 căn với diện tích khoảng 1.710m². (Ảnh: Handico)

Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 31 căn với diện tích khoảng 1.710m². (Ảnh: Handico)

Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua là 12 căn với diện tích khoảng 824,4m². (Ảnh: Handico)

Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua là 12 căn với diện tích khoảng 824,4m². (Ảnh: Handico)

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội tạm tính khoảng 28,4 triệu đồng/m²/tháng (đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì). (Ảnh: Handico)

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội tạm tính khoảng 28,4 triệu đồng/m²/tháng (đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì). (Ảnh: Handico)

Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội dự kiến 110.000 đồng/m² (bao gồm VAT và phí bảo trì). Giá cho thuê mua nhà ở xã hội 207.120 đồng/m²/tháng (bao gồm VAT và phí bảo trì). (Ảnh: Handico)

Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội dự kiến 110.000 đồng/m² (bao gồm VAT và phí bảo trì). Giá cho thuê mua nhà ở xã hội 207.120 đồng/m²/tháng (bao gồm VAT và phí bảo trì). (Ảnh: Handico)

Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ mua nhà trong quý III/2026 và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đưa vào quý I/2027. (Ảnh: Handico)

Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ mua nhà trong quý III/2026 và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đưa vào quý I/2027. (Ảnh: Handico)

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