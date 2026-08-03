Chi tiết nhà ở xã hội mới tại Hà Nội, giá hơn 28 triệu đồng/m²

Khu nhà ở xã hội CT2 thuộc phường Lĩnh Nam (Hà Nội) dự kiến nhận hồ sơ trong quý III với giá tạm tính 28,4 triệu đồng/m².

Gần 1 thập kỷ hôn nhân bên ông xã doanh nhân kém tuổi, cuộc sống của Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên dùng súng, dao và hung khí giải quyết mâu thuẫn, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều tang vật.

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng mạnh chế tài xử phạt, trong đó mức phạt tối đa với tổ chức vi phạm lên 2 tỷ đồng và cá nhân là 1 tỷ đồng.

Trong giờ phút chia tay các anh chị em họ vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cậu bé không thể kìm được nước mắt, cư dân mạng xem clip quay cảnh này cũng rưng rưng theo.

Nghi phạm chính trong vụ án giết người hàng loạt vừa xảy ra tại Thái Lan từng thụ án 7 năm tù vì tội cố ý giết người, vừa được thả hồi tháng 6.

Mắc bạo bệnh sau 6 năm mòn mỏi tìm con, chị Hoài đành tuyệt vọng buông xuôi vì gánh nặng viện phí 8 triệu đồng mỗi ngày đã vượt quá khả năng của gia đình.

Thẩm phán phán quyết phía Wolfoo đã sử dụng trái phép các đoạn âm thanh từ chú heo hoạt hình nổi tiếng Peppa Pig của Anh.

Nạn vượt nhanh bằng mọi giá, kể cả phải lấn sang làn ngược chiều trong tình huống không an toàn, xuất phát từ tâm lý không muốn xếp hàng, phải tranh cướp từng giây.

Sau khi trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp 40 triệu, nam thanh niên ở Đắk Lắk bị công an xác định dựng hiện trường giả nên xử phạt 3,5 triệu.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạm thời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan, thay cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến công an để xác minh, xử lý theo quy định vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm bệnh.

Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. TP.HCM vừa gia hạn dự án giải phóng mặt bằng đến năm 2028.

Chuyên gia bóng đá Indonesia chỉ ra 3 điều đội nhà cần làm để đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định suất đi tiếp ở bảng A ASEAN Cup 2026.