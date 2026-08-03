Phú Gia hiện thực hóa tầm nhìn 'dịch chuyển tọa độ sống' tại Quy Nhơn
Qua "Hành trình gieo bóng mát", Phú Gia hiện thực hóa tầm nhìn "dịch chuyển tọa độ sống", góp phần nâng tầm Quy Nhơn thành đô thị xanh và đáng sống.
Sun Group xây gần 50.000 nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại Phú Quốc
Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động chương trình phát triển nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới.
Được tháo gỡ pháp lý, nhà giá trăm triệu đồng/m² ‘đổ bộ’ thị trường TP.HCM
Sau nhiều năm nỗ lực tháo gỡ pháp lý, nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM rục rịch mở bán với giá hàng trăm triệu đồng/m², một số dự án đã bàn giao nhà.
Chi tiết nhà ở xã hội mới tại Hà Nội, giá hơn 28 triệu đồng/m²
Khu nhà ở xã hội CT2 thuộc phường Lĩnh Nam (Hà Nội) dự kiến nhận hồ sơ trong quý III với giá tạm tính 28,4 triệu đồng/m².
Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồng
Gần 1 thập kỷ hôn nhân bên ông xã doanh nhân kém tuổi, cuộc sống của Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm.
Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên ở TP.HCM dùng súng giải quyết mâu thuẫn
Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên dùng súng, dao và hung khí giải quyết mâu thuẫn, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều tang vật.
Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên 2 tỷ đồng
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng mạnh chế tài xử phạt, trong đó mức phạt tối đa với tổ chức vi phạm lên 2 tỷ đồng và cá nhân là 1 tỷ đồng.
Sửa Luật Dầu khí: Bổ sung khung pháp lý cho thu giữ và lưu trữ carbon
Sáng 3/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Clip cậu bé khóc một mình khi hết hè phải rời quê khiến dân mạng rưng rưng
Trong giờ phút chia tay các anh chị em họ vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cậu bé không thể kìm được nước mắt, cư dân mạng xem clip quay cảnh này cũng rưng rưng theo.
Vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan: Nghi phạm chính từng thụ án 7 năm tù
Nghi phạm chính trong vụ án giết người hàng loạt vừa xảy ra tại Thái Lan từng thụ án 7 năm tù vì tội cố ý giết người, vừa được thả hồi tháng 6.
Vợ xin 'về nhà chờ chết', chồng ôm đi khắp bệnh viện cầu cứu, 8 triệu/ngày vượt quá khả năng
Mắc bạo bệnh sau 6 năm mòn mỏi tìm con, chị Hoài đành tuyệt vọng buông xuôi vì gánh nặng viện phí 8 triệu đồng mỗi ngày đã vượt quá khả năng của gia đình.
Hoạt hình Wolfoo của Việt Nam bị tuyên vi phạm bản quyền Peppa Pig
Thẩm phán phán quyết phía Wolfoo đã sử dụng trái phép các đoạn âm thanh từ chú heo hoạt hình nổi tiếng Peppa Pig của Anh.
Vượt xe bất chấp bằng làn ngược chiều: Tài xế Việt phải học văn hóa xếp hàng
Nạn vượt nhanh bằng mọi giá, kể cả phải lấn sang làn ngược chiều trong tình huống không an toàn, xuất phát từ tâm lý không muốn xếp hàng, phải tranh cướp từng giây.
Nam thanh niên ở Đắk Lắk dựng hiện trường giả, bịa chuyện bị cướp
Sau khi trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp 40 triệu, nam thanh niên ở Đắk Lắk bị công an xác định dựng hiện trường giả nên xử phạt 3,5 triệu.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam điều chỉnh vị trí HLV sau trận thua Thái Lan
Huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạm thời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan, thay cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt.
Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm tả châu Phi
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến công an để xác minh, xử lý theo quy định vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm bệnh.
Nút giao 4 tầng giải cứu kẹt xe ở TP.HCM tiếp tục lỡ hẹn
Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. TP.HCM vừa gia hạn dự án giải phóng mặt bằng đến năm 2028.
Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam
Chuyên gia bóng đá Indonesia chỉ ra 3 điều đội nhà cần làm để đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định suất đi tiếp ở bảng A ASEAN Cup 2026.
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