Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được để bầu Chủ tịch UBND TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 19/2, tại Thành ủy TP.HCM diễn ra hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Được thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025 - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP.HCM khóa X (kỳ họp chuyên đề) chiều mai (20/2), Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ được giới thiệu, bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Được (SN 3/4/1968), quê xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất. Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 3/1993-7/2006, ông Nguyễn Văn Được công tác tại Ban quản lý ruộng đất tỉnh Long An (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An).

Từ 7/2006, ông làm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

Từ tháng 2/2007, ông làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Sau đó tới tháng 7/2009, ông được bầu giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. Tới tháng 5/2010, ông trở thành Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Tháng 4/2013, ông giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An. Sau đó, đến tháng 1/2016, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Tháng 4/2019, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 10/2020 - 3/2025, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.