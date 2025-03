TP Thủ Đức đề xuất 2 phương án sắp xếp đơn vị hành chính

(VTC News) -

UBND TP Thủ Đức vừa có văn bản gửi UBDN TP.HCM, Sở Nội vụ đề xuất chủ trương phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phương án 1: Giữ nguyên TP Thủ Đức là cấp cơ sở trực thuộc TP.HCM

Phương án này duy trì TP Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc TP.HCM, với các đơn vị hành chính phục vụ nhân dân tùy theo nhu cầu và mật độ dân số.

UBND TP Thủ Đức cho rằng phương án này phù hợp với Kết luận 127 của Bộ Chính trị về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Đồng thời, Nghị quyết 31 xác định TP Thủ Đức là cực tăng trưởng mới, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP.HCM.

TP Thủ Đức đề xuất 2 phương án trong sắp xếp tinh gọn bộ máy. (Ảnh minh họa: Bảo Anh)

Sau 4 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương một cấp, TP Thủ Đức đã đạt nhiều kết quả tích cực, với thẩm quyền tương đương cấp tỉnh. Cấp phường chủ yếu xử lý thủ tục hành chính đơn giản và được phân cấp nhiều nhiệm vụ từ UBND TP Thủ Đức.

Theo đề xuất này, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục duy trì chính quyền một cấp và thành lập các trung tâm hành chính công để giảm tải cho UBND TP.HCM, tăng tính tự chủ và hiệu quả quản lý.

Phương án 2: Sáp nhập 34 phường thành 9 phường

Phương án này đề xuất sáp nhập 34 phường thành 9 phường, dựa trên quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt, nhằm tối ưu mật độ dân số và quy hoạch dài hạn.

Về tên gọi, có hai phương án:

Đặt tên theo số thứ tự (Thủ Đức 1 - Thủ Đức 9) để dễ quản lý hoặc đặt tên theo khu vực phát triển kinh tế (ví dụ: Cát Lái, Thủ Thiêm...).

Cụ thể, phương án sáp nhập như sau:

Thủ Đức 1: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền, Thủ Thiêm (112.179 dân).

Thủ Đức 2: Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước (172.934 dân).

Thủ Đức 3: Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú (149.252 dân).

Thủ Đức 4: Linh Trung, Linh Xuân (129.762 dân).

Thủ Đức 5: Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú (153.624 dân).

Thủ Đức 6: Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh (83.021 dân).

Thủ Đức 7: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu (169.292 dân).

Thủ Đức 8: Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B (261.055 dân).

Thủ Đức 9: Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ (175.941 dân).

Trước đó, một số quận, huyện tại TP.HCM cũng đã có tờ trình đề xuất về phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Cụ thể, Quận 6 đề xuất sáp nhập một phần phường 16 quận 8 vào phường Bình Phú mới

Hiện nay, Quận 6 có 10 phường: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. UBND quận đề xuất hai phương án sắp xếp, trong đó ưu tiên phương án 1.

Phương án 1

Nhập Phường 1, Phường 7, Phường 8 thành Phường Bình Tiên (dân số 93.248 người, diện tích 1,61 km²).

Nhập Phường 2, Phường 9 thành Phường Bình Tây (dân số 63.167 người, diện tích 1,05 km²).

Nhập Phường 10, Phường 11 (Quận 6) và một phần Phường 16 (Quận 8) thành Phường Bình Phú (dân số 84.491 người, diện tích 2,86 km²).

Nhập Phường 12, Phường 13, Phường 14 thành Phường Phú Lâm (dân số 83.351 người, diện tích 2 km²).Phương án 2

Nhập Phường 1, Phường 2, Phường 7, Phường 8, Phường 9 thành Phường Bình Tây (dân số 156.415 người, diện tích 2,66 km²).

Nhập Phường 10, Phường 12 (Quận 6) và một phần Phường 16 (Quận 8) thành Phường Bình Phú (dân số 84.491 người, diện tích 2,84 km²).

Nhập Phường 12, Phường 13, Phường 14 thành Phường Phú Lâm (dân số 83.351 người, diện tích 2 km²).

UBND Quận 6 nghiêng về phương án 1 vì được nghiên cứu khách quan, sát thực tiễn, giúp khắc phục tình trạng chia cắt địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo hệ thống chính trị cơ sở vận hành thông suốt, kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân trong giai đoạn mới.

Quận Bình Thạnh đề xuất sáp nhập 15 phường xuống còn 4 phường

UBND quận Bình Thạnh trình phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính, đề xuất sáp nhập 15 phường hiện hữu thành 4 phường mới:

Phường Gia Định: Sáp nhập Phường 1, 2, 12, 14 và một phần Phường 26, tổng diện tích 4,6 km², dân số hơn 273.000 người.

Phường Bình Hòa: Hợp nhất Phường 5, 7, 11 và 13, diện tích 4,4 km², dân số khoảng 157.000 người.

Phường Thạnh Mỹ Tây: Sáp nhập Phường 17, 19 và 22, diện tích 3,2 km², dân số khoảng 225.400 người.

Phường Bình Quới: Sáp nhập Phường 25, 27, 28 và một phần Phường 26 (các khu phố 10, 11, 12, 13), diện tích 8,4 km², dân số hơn 110.000 người.

Quận Gò Vấp sắp xếp 12 phường thành 3 phường

Tương tự, Ban Thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp về phương án sắp xếp 12 phường hiện tại thành 3 phường. Trong đó có 2 phương án được đề xuất.

Phương án 1:

Phường Gò Vấp: Nhập Phường 1, 3, 5, 10. Diện tích 6,6 km², dân số 242.151 người.

Phường An Nhơn: Sáp nhập Phường 6, 15, 16, 17. Diện tích 6,1 km², dân số 200.628 người.

Phường Thông Tây Hội: Hợp nhất Phường 8, 11, 12, 14. Diện tích 7,05 km², dân số 250.839 người.

Phương án 2:

Phường Gò Vấp: Nhập Phường 1, 5, 6, phần lớn Phường 3 và một phần Phường 17. Diện tích 7,14 km², dân số 257.023 người.

Phường Thông Tây Hội: Sáp nhập Phường 10, 11, 15, 16, phần nhỏ Phường 3 và một phần Phường 17. Diện tích 6,78 km², dân số 243.523 người.

Phường An Hội: Gồm Phường 8, 12, 14. Diện tích 5,81 km², dân số 193.072 người.

Quận Phú Nhuận đề xuất còn 2 phường là Phú Nhuận và Đức Nhuận

Theo đề xuất, quận Phú Nhuận sẽ giảm từ 11 phường xuống còn 2 phường. Cụ thể: Phường Đức Nhuận sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 4, 5, 7, 9 và một phần phường 2, với tổng diện tích 2,6553 km² và dân số khoảng 98.532 người.

Phường Phú Nhuận sẽ bao gồm toàn bộ phường 1, 8, 10, 11, 13, 15 và phần còn lại của phường 2, với tổng diện tích 2,2086 km² và dân số khoảng 106.438 người.

Quận 12 đề xuất có 4 phường vì dân số lớn

Quận 12 hiện có diện tích 5.277 ha, với 11 phường và 339 khu phố. Trong đề xuất, quận đưa ra hai phương án sáp nhập các phường.

Phương án 1: Giảm từ 11 phường xuống còn 3 phường

Phường Tân Thới Nhất: Sáp nhập các phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây. Phường mới có diện tích 1.097 ha, dân số khoảng 222.500 người.

Phường Tân Thới Hiệp: Sáp nhập các phường Hiệp Thành, Thới An, Tân Thới Hiệp và Tân Chánh Hiệp. Phường mới có diện tích 1.746 ha, dân số gần 305.000 người.

Phường An Phú Đông: Sáp nhập các phường Thạnh Xuân, An Phú Đông và Thạnh Lộc. Phường mới có diện tích 2.430 ha, dân số khoảng 201.000 người.

Phương án 2: Giảm từ 11 phường xuống còn 4 phường

Phường Tân Thới Nhất: Sáp nhập các phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây. Phường mới có diện tích 1.097 ha, dân số gần 223.000 người.

Phường Tân Thới Hiệp: Sáp nhập phường Tân Thới Hiệp và Tân Chánh Hiệp. Phường mới có diện tích 683 ha, dân số gần 142.000 người.

Phường Thới An: Sáp nhập các phường Hiệp Thành và Thới An. Phường mới có diện tích 1.062 ha, dân số khoảng 163.300 người.

Phường An Phú Đông: Sáp nhập các phường Thạnh Xuân, An Phú Đông và Thạnh Lộc. Phường mới có diện tích 2.430 ha, dân số khoảng 201.000 người.

Trên cơ sở cân nhắc các yếu tố, UBND quận 12 đề xuất ưu tiên lựa chọn phương án 2, giảm từ 11 phường xuống còn 4 phường.

Quận 1 nghiên cứu phương án tái sắp xếp 10 phường

Quận 1 đang nghiên cứu phương án tái sắp xếp 10 phường hiện tại, bao gồm: Bến Nghé, Bến Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Tân Định và Đa Kao.

Hai phương án được đề xuất như sau:

Phương án 1: Sáp nhập ba phường Đa Kao, Tân Định và Bến Nghé thành phường Bến Nghé; bảy phường còn lại hợp nhất thành phường Bến Thành.

Phương án 2: Chia Quận 1 thành ba phường theo trục đường chính. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi phải điều chỉnh địa giới hành chính, có thể dẫn đến tình trạng một số phường bị chia cắt.

Huyện Bình Chánh đề xuất sắp xếp 15 xã, 1 thị trấn thành 4 xã

Cụ thể: Xã 1 có diện tích 46,92 km², dân số 191.982 người, được thành lập từ việc sáp nhập nguyên trạng hai xã Vĩnh Lộc A và Phạm Văn Hai.

Xã 2 có diện tích 71,82 km², dân số 194.821 người, được thành lập từ ba xã Vĩnh Lộc B, Lê Minh Xuân và Bình Lợi.

Xã 3 có diện tích 65,86 km², dân số 188.195 người, được thành lập từ sáu xã: Tân Kiên, Tân Nhựt, An Phú Tây, Bình Chánh, Tân Quý và thị trấn Tân Túc.

Xã 4 có diện tích 67,95 km² (tương đương 75,5% diện tích huyện), dân số 248.335 người, được thành lập từ năm xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước, Hưng Long và Qui Đức.