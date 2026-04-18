Giám đốc Công an Hà Nội nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

(VTC News) -

Sáng 18/4, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946-18/4/2026), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Trong dịp này có 5 tập thể và 1 cá nhân thuộc lực lượng Công an Nhân dân vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý trên.

Việc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, nổi bật của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Trên cương vị người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, dấu ấn của người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội cũng thể hiện rõ nét ở những mặt công tác lớn như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn...

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo như phong trào thi đua "Ba nhất" gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Đây là lần thứ 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trải qua chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô đã khẳng định vai trò nòng cốt, mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra khám phá nhanh chóng, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân; nhiều băng ổ nhóm nguy hiểm bị triệt xóa; các chuyên án lớn về giết người, cướp tài sản, bắt cóc, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”… được xử lý nhanh chóng, góp phần giữ vững bình yên Thủ đô.

Đằng sau mỗi chiến công là sự hy sinh thầm lặng - có những cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, có người mang thương tích suốt đời… Tất cả vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân là phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.