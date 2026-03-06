Giám đốc Công an Hà Nội ra 'tối hậu thư' với nạn lấn chiếm vỉa hè

(VTC News) -

Sáng 6/3, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của UBND thành phố về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Không thể khoán trắng, nể nang

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội gay gắt phê bình thái độ làm việc hời hợt, thiếu bao quát của một số chỉ huy Công an phường, xã.

"Hình ảnh vi phạm rõ ràng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tại sao Công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được? Không thể có chuyện thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, những chỗ nào lơ là, để vi phạm tái diễn dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Nhấn mạnh tuyệt đối không để tình trạng "bắt cóc bỏ dĩa", Giám đốc Công an thành phố giao Phòng Tham mưu và các phòng nghiệp vụ liên quan lập danh sách theo dõi sát sao, chấm điểm thi đua hàng tháng đối với từng địa bàn.

Người đứng đầu Công an thành phố ra "tối hậu thư": Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sẽ kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" với Trưởng Công an phường, xã đó.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu chính quyền cơ sở phải vào cuộc thực chất, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ, bức tranh trật tự đô thị không thể sáng lên nếu các cấp chính quyền chỉ "khoán trắng" cho lực lượng công an.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường phải lập tức rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố". Tuyến phố nào, ngõ nào giao cho tổ công tác nào phụ trách thì cá nhân đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên khi để xảy ra tình trạng "bày bán hàng tràn lan, vắng bóng lực lượng chức năng là tái vi phạm".

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Công an cấp xã không được tự ý phân luồng một cách cảm tính. Mọi phương án điều tiết giao thông tại cơ sở phải được bàn bạc, thống nhất và có sự chỉ đạo xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ với các Đội Cảnh sát giao thông trên địa bàn để đảm bảo tính khoa học, thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Tăng cường phạt nguội

Bước vào phần thảo luận, không khí hội nghị thực sự "nóng" lên khi Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lãnh đạo các địa bàn để xảy ra vi phạm trật tự đô thị - giao thông giải trình. Không đồng tình với những giải thích chung chung, Giám đốc Công an thành phố lật giở từng vấn đề, chỉ rõ lổ hổng trong cách quản lý của từng địa phương.

Lắng nghe phần trình bày của đại diện phường Hà Đông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng truy vấn: “Thành phố có chủ trương trông xe miễn phí đêm bắn pháo hoa, nhưng thực tế kiểm tra vẫn có bãi trông xe thu tiền trái phép. Tổ công tác của Công an thành phố có quay cả clip...". Từ câu chuyện này, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô đúc kết: Trật tự đô thị không thể buông lỏng dù chỉ một ngày, lơ là là tái lấn chiếm ngay lập tức.

Với địa bàn xã Đông Anh, những vi phạm đã được chỉ rõ từ hội nghị tháng 1/2026, nhưng đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ". Đại diện chính quyền xã trần tình đã "rất quyết liệt" và "cam kết khắc phục trong tháng 3/2026". Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: “Quyết liệt mà vẫn tái diễn thì phải xem lại cách làm. Bắt buộc các đồng chí phải tăng cường phạt nguội. Tôi nhắc lại, vi phạm đến lần thứ 3 là kiên quyết xem xét kỷ luật, không có ngoại lệ!”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương sự chuyển biến tích cực tại phường Ba Đình, minh chứng cho việc "cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát trực tiếp tại hiện trường chắc chắn sẽ mang lại kết quả".

Nhìn nhận việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã ăn sâu thành thói quen xấu của một bộ phận người dân, Giám đốc Công an thành phố vạch định hướng dài hơi. Theo đó, để xử lý triệt để và bền vững, cơ sở phải huy động sức mạnh tổng hợp từ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ đến các đoàn thể.

“Chúng ta đã tuyên truyền, nhắc nhở, cho ký cam kết rồi. Bây giờ là lúc phải xử phạt, phạt thường xuyên và phạt nguội”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh. Đặc biệt, đón đầu việc sửa đổi Luật Thủ đô, Công an thành phố sẽ tham mưu HĐND thành phố nâng khung hình phạt hành chính đối với các hành vi này để tạo sức răn đe.

Đồng cảm với những áp lực của cấp cơ sở, Giám đốc Công an thành phố giao các phòng nghiệp vụ khẩn trương "tiếp sức"; từ việc hỗ trợ kết nối hệ thống camera AI phục vụ "phạt nguội", đến việc hướng dẫn, tìm quỹ đất bố trí bến bãi giữ phương tiện vi phạm...

Các đại biểu phát biểu tham luận.

Nguyên tắc "3 không" trong lập lại trật tự đô thị

Kết luận hội nghị, Giám đốc Công an thành phố nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại, hạn chế khi nhiều tuyến phố cứ vắng bóng lực lượng chức năng là lập tức tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu toàn lực lượng và các cấp chính quyền phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "3 không" trong thời gian tới: “Không theo phong trào; không để tình trạng tái vi phạm trên các tuyến đã làm sạch về trật tự đô thị, trật tự công cộng; không để hình thành điểm ùn tắc giao thông mới”.

Việc giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì. Tuyệt đối không được làm theo kiểu "đánh trống bỏ dùi", chỉ ra quân gắt gao trong các đợt cao điểm rồi lại buông lỏng.

Đối với các tuyến đường, tuyến phố đã được giải tỏa, làm sạch về trật tự đô thị, trật tự công cộng, yêu cầu đặt ra là "làm đến đâu, sạch đến đó và phải giữ bằng được". Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; mọi vấn đề phát sinh về hạ tầng, lưu lượng phải được phát hiện và phối hợp xử lý triệt để, tận gốc.

Giám đốc Công an thành phố giao Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương tập hợp danh sách các điểm còn tồn tại vi phạm, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố có văn bản gửi đích danh Đảng ủy, UBND các phường, xã, yêu cầu phải có cam kết mốc thời gian giải quyết dứt điểm.

Với những nhiệm vụ Ban chỉ đạo Thành phố đã phân công rõ ràng cho Sở Xây dựng (quản lý cây xanh, sơn kẻ vỉa hè, hoàn trả mặt bằng thi công...), Tổng công ty Điện lực, Sở Văn hóa - Thể thao hay Sở Tài nguyên & Môi trường..., Giám đốc Công an thành phố nêu rõ, các đơn vị này phải tự chủ trì, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Nếu các sở, ngành chậm trễ, lơ là, Công an thành phố cũng sẽ có văn bản kiến nghị, phê bình cụ thể.