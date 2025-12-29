(VTC News) -

Thoạt nhìn, ai cũng khẳng định 4 chia 3 không thể bằng 2. Tuy nhiên, đây không phải là bài toán tính toán thông thường mà là câu đố mẹo. Điểm mấu chốt nằm ở cách hiểu phép chia và ngữ cảnh sử dụng. Chỉ cần thay đổi cách nhìn quen thuộc, phép toán tưởng chừng sai này lại trở nên hợp lý.

Câu đố ngắn gọn nhưng đủ khiến người chơi phải suy nghĩ khác đi, đúng chất “đố vui Toán học” vừa thử trí thông minh vừa tạo cảm giác tò mò.

Đố vui Toán học gây lú: Vì sao 4 : 3 lại bằng 2?

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.