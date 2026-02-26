Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, RON95 vượt 20.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng tăng mạnh từ 15h hôm nay. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ 20/2 - 25/2/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/2 và kỳ điều hành ngày 26/2 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 4,668 USD/thùng); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng); 91,673 USD/thùng dầu diesel (tăng 3,918 USD/thùng); 427,860 USD/tấn dầu mazut (giảm 7,793 USD/tấn).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.