Ngày mai, giá xăng tăng hay giảm?

(VTC News) -

Theo nhiều dự báo, giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể sẽ đi xuống. Hiện giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 78,93 USD/thùng, RON92 là 76,47 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành chiều mai 9/10. (Ảnh: Công Hiếu).

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước sẽ giảm khoảng 450 - 600 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít.

Lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng cho rằng trong kỳ điều hành tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 660 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 600 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 460 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ đồng loạt giảm sau một phiên tăng nhẹ. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.