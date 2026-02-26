(VTC News) -

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội, hiện giá xăng RON95 nhập tại thị trường Singarpore là 79,57 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 77,43 USD/thùng, dầu diesel là 91,02 USD/thùng; dầu hỏa là 91,84 USD/thùng…Mức giá này đã tăng khoảng 5 - 6 USD/thùng so với tuần trước.

Với diễn biến này, dự báo trong kỳ điều hành ngày mai 26/2, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh. Trong đó giá xăng RON95 tăng khoảng 820 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 730 đồng/lít, dầu diesel tăng khoảng 660 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 760 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng trong kỳ điều hành ngày mai 26/2, giá xăng E5 RON92 có thể tăng 910 đồng (4,9%) lên mức 19.540 đồng/lít và xăng RON95 có thể tăng 947 đồng (4,9%) lên 20.097 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Giá dầu hỏa cũng có thể tăng 907 đồng (4,9%) lên 19.517 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 802 đồng (4,3%) lên 19.322 đồng/lít, trong khi đó giá dầu mazut có thể giảm nhẹ 0,7% về mức 15.749 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Lúc 6h ngày 26/2, giá dầu WTI ở mức 65,36 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ ở mức 70,71 USD/thùng, giảm 0,06 USD/thùng so với phiên giao dịch trước

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm do tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh vượt dự báo, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn đẩy áp lực nguồn cung.

Theo Reuters, giá dầu quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo, lấn át những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước tăng thêm 16 triệu thùng do công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu suy giảm và lượng nhập khẩu gia tăng. Mức tăng này cao vượt trội so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng trong cuộc khảo sát của Reuters.

Tuy nhiên, số liệu điều chỉnh của EIA, phản ánh các thay đổi chưa được hạch toán trong tồn kho dầu thô đã chạm mức kỷ lục 2,7 triệu thùng/ngày trong tuần qua.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại UBS, nhận định báo cáo của EIA mang tính “tiêu cực” với mức tăng tồn kho lớn, song tác động đến giá dầu vẫn hạn chế, bởi thị trường hiện chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các yếu tố khác, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Về phía nguồn cung, OPEC+ nhiều khả năng sẽ cân nhắc nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 4 nhằm chấm dứt ba tháng tạm dừng tăng sản lượng, theo ba nguồn tin am hiểu quan điểm của OPEC+. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm chuẩn bị cho nhu cầu cao điểm mùa hè, đồng thời căng thẳng giữa Mỹ và Iran, một thành viên OPEC đang góp phần đẩy giá lên cao.

Tám quốc gia thuộc OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman sẽ nhóm họp vào ngày 1/3.

Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia, nhà sản xuất chủ chốt của OPEC+ đã kích hoạt kế hoạch tăng sản lượng và xuất khẩu dầu trong ngắn hạn, phòng trường hợp một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch này.

Bên cạnh đó, những bất định liên quan đến chính sách thuế quan tiếp tục gây sức ép tâm lý lên nhà đầu tư. Mức thuế toàn cầu tạm thời 10% do ông Trump áp đặt đã chính thức có hiệu lực từ thứ Ba, sau phán quyết toàn diện của Tòa án Tối cao Mỹ tuần trước. Sau đó, ông cho biết mức thuế sẽ là 15%, chưa rõ thời điểm và phạm vi áp dụng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày thứ Tư cho biết thuế suất của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, song không nêu cụ thể các đối tác thương mại cũng như chi tiết bổ sung.