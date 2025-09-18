Giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 18/9. (Ảnh: Minh Đức).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9 - 17/9) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9 và kỳ điều hành ngày 18/9 là: 80,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 1,336 USD/thùng); 82,676 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,136 USD/thùng); 86,712 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,082 USD/thùng); 88,078 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,434 USD/thùng); 401,586 USD/tấn dầu mazut (tăng 1,818 USD/tấn).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.