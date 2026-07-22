XSMT 22/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 4 ngày 22/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 22/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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XS miền Trung ngày 19/7/2026 vào chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 19/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT tổ chức ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được mở ở đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Có các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) mở thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người sở hữu vé trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền.

- Với các giải thưởng nhỏ, lĩnh thưởng tại đại lý sẽ thuận tiện và nhanh hơn, tuy nhiên người nhận giải thường phải trả phí dịch vụ từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Đối với giải thưởng lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận đầy đủ tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng hoặc ngày kết thúc lưu hành của tờ vé.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được giải quyết lĩnh thưởng theo quy định.

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