Chạy từ biển lên núi Cô Tiên: Kiểu ‘đổi gió’ khi du lịch Nha Trang

(VTC News) -

Sáng 19/7, hàng nghìn bước chân đã “đánh thức” phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) từ lúc trời còn chưa tỏ. Họ chạy dọc biển, leo lên đỉnh núi Cô Tiên ngắm bình minh trên vịnh Nha Trang rồi... rủ nhau đi ăn hải sản. Một kiểu du lịch có thể đang thành “trend” khi đến Nha Trang.

Đô thị Nha Trang nhìn từ núi Cô Tiên. (Ảnh: N.H)

Cô Tiên tạo bất ngờ, nắn gân runner

4h30 sáng, khi phần lớn du khách còn say giấc trong các khách sạn dọc đường biển, khu vực Nhà Hát Đó (dự án Vega City) phía bắc Nha Trang đã rực sáng. Tiếng nhạc, tiếng đếm ngược, rồi hàng trăm ánh đèn đeo trán nối nhau lao vào bóng tối. Giải Mitsubishi Motors Vietnam Nha Trang City Trail 2026 chính thức khai cuộc bằng cự ly dài nhất: 35km.

Gọi là “city trail” - chạy địa hình giữa lòng thành phố bởi đường chạy ở đây không giống bất cứ giải road hay trail thuần túy nào: xuất phát từ phố, men theo bờ biển, rồi bất ngờ “bẻ lái” lên núi Cô Tiên - ngọn núi ba đỉnh cao khoảng 400m nằm như bức bình phong ở phía bắc thành phố trước khi đổ xuống, chạy dọc biển về đích.

Anh Trần Nam (32 tuổi), người có nhiều năm chinh chiến với các giải trail, về đích ở cự ly 35km thừa nhận cung đường Nha Trang City Trail rất đặc biệt. Nếu ở những giải tại Đà Lạt, Hà Giang thuần địa hình núi với đồi nối đồi thì giải này kết hợp giữa road và trail.

Cung đường không quá khó, nhưng không dễ. “Nó giống như là nâng cấp thêm thử thách cho người chạy road, để từ đó có bước đệm để đi vào con đường chạy trail đầy khắc nghiệt. Kiểu chạy xuyên địa hình như thế này rất đáng để thử”, anh Nam chia sẻ.

Nói vậy nhưng anh Nam thừa nhận khoảnh khắc đứng trên đỉnh nhìn xuống là “đáng từng giọt mồ hôi”: một bên là thành phố với những tòa nhà ven biển còn ngái ngủ, một bên là vịnh Nha Trang xanh thẫm lấp lóa nắng sớm, các hòn đảo nằm rải như ai đó vô tình đánh rơi. “Đi du lịch Nha Trang bao nhiêu lần, chưa lần nào tôi thấy thành phố này ở góc đó”, anh nói.

Khám phá một Nha Trang hoàn toàn mới

Cái “góc đó” - góc nhìn toàn cảnh từ đỉnh dốc - chính là thứ ban tổ chức chủ ý cài vào đường chạy. Ông Yanagawa Tomoki - Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, nhà tài trợ chính của giải - chia sẻ tại lễ khai mạc: “Nhiều người đã quen thuộc với những bờ biển trải dài của Nha Trang. City trail năm nay mang đến lăng kính khám phá một Nha Trang hoàn toàn mới”.

Từ núi Cô Tiên, các runner cảm nhận phố biển Nha Trang với một góc nhìn khác biệt. (Ảnh: N.H)

Không chỉ runner phong trào, ngay cả người về nhất cũng xác nhận núi Cô Tiên là “bài kiểm tra” thực thụ. Anh Đỗ Trọng Nhơn (31 tuổi, đến từ TP.HCM), nhà vô địch nam cự ly 35km, phân tích đường đua như một ván cờ: “35km chia làm 3 phần rõ rệt: 8km đường bằng, đoạn leo qua 2 đỉnh núi và 6km cuối chạy dọc bờ biển dưới nắng nóng.

Tôi có lợi thế lên xuống dốc nên 8km đầu chấp nhận nhường tốp dẫn đầu, giữ vị trí thứ 4 để dành sức. Lên núi Cô Tiên, khi các đối thủ dần xuống sức, tôi vượt từng người rồi bứt tốc ở đoạn cuối”.

Theo anh Nhơn, cái khó nhất của giải không nằm ở độ cao mà ở thứ tự: “Gần 10km đường bằng đã bào sức, sau đó mới tới đoạn lên xuống dốc gắt, đòi hỏi kỹ thuật tốt để không chấn thương. Đường chạy này như một bài test tổng hợp: leo dốc, đổ dốc, dinh dưỡng, phân phối sức”.

Hành trình 35km từ biển lên núi không hề dễ dàng với nhiều vận động viên dù đã chạy trail nhiều năm. (Ảnh: N.H)