Vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp của NSND Trung Anh
NSND Trung Anh gây chú ý với vai diễn trong phim giờ vàng "Trời cao nguyên xanh", ngoài đời, nam diễn viên có cuộc sống giản dị, kín tiếng.
Cặp diễn viên phim giờ vàng gây sốt với bộ ảnh cưới ngọt ngào
Sau hơn hai năm gắn bó, cặp diễn viên phim giờ vàng NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh chia sẻ bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ diễn ra tháng 9.
Lương Nguyệt Anh chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 36
Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh cho biết sau khi đón cặp song sinh ở tuổi 36, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 22/7/2026 - XSDNA 22/7
(VTC News) - XSDNA 22/7, trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 22/7/2026, xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 22/7/2026, xổ số Đà Nẵng 22/7.
‘Bé' Xuân Mai thay đổi thế nào ở tuổi 31?
Hơn 20 năm sang Mỹ định cư, "bé" Xuân Mai ngày nào giờ đã bước sang tuổi 31 với nhiều thay đổi về diện mạo.
Áp dụng cơ chế mới thông thoáng hơn với điện mặt trời mái nhà
EVNHANOI khuyến khích khách hàng tận dụng chính sách mới để đầu tư nguồn điện xanh, góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm chi phí tiền điện.
Khi nào nên mua cây giả để trang trí nhà, khi nào phải dùng cây thật?
Theo các chuyên gia, việc chọn cây giả hay cây thật để trang trí nhà cần căn cứ vào ánh sáng, độ ẩm, tần suất sử dụng không gian và thời gian chăm sóc.
XSST 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/7/2026
(VTC News) - XSST 22/7, cập nhật kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/7/2026 mở thưởng vào lúc 16h15. Theo dõi XSST nhanh nhất và chính xác nhất.
XSCT 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 22/7/2026
(VTC News) - XSCT 22/7, trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 22/7/2026, xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 22/7/2026, xổ số Cần Thơ 22/7.
Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường đây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường đây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ thêm 345 viên kim cương.
Trường lý giải không xét tuyển thí sinh chỉ khai IELTS trên hệ thống Bộ GD&ĐT
Phụ huynh bức xúc khi thí sinh khai chứng chỉ IELTS trên hệ thống của Bộ GD&ĐT nhưng không được xét tuyển kết hợp vì chưa nộp hồ sơ trên hệ thống riêng của trường.
Làm việc 18 tiếng/ngày đến kiệt sức vì áp lực 'buộc phải rực rỡ'
Triệu Xuân Ninh, 24 tuổi, từng làm 16-18 tiếng mỗi ngày với áp lực phải thành công, đến khi kiệt sức và liệt dây thần kinh số 7 mới học cách sống chậm lại.
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Hình tượng "nữ thần từ thiện" sụp đổ khi trại trẻ mồ côi ở châu Phi bị phát hiện là sản phẩm AI, nó giúp Lily sống xa xỉ bằng tiền của các nhà hảo tâm khắp thế giới.
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