The Sentosa mang chất sống cân bằng và năng động chuẩn Singapore đến Thanh Hóa

(VTC News) -

Chuẩn xa xỉ mới: Bình yên giữa tâm điểm sôi động

Singapore nhiều năm liền được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới. Xếp hạng này không chỉ có được nhờ hạ tầng hiện đại hay môi trường xanh, mà còn nhờ khả năng tạo nên những không gian nơi con người vừa tận hưởng nhịp sống đô thị năng động, vừa giữ được sự riêng tư và cân bằng.

Đó cũng là lý do nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin, sau khi chuyển tới Singapore đã không chọn một dinh thự biệt lập mà sở hữu nhà tại Nassim Road - “ốc đảo xanh” nằm ngay cạnh đại lộ Orchard sầm uất.

Sự xa xỉ của giới tinh hoa ngày nay không còn được đo bằng khoảng cách với phố thị, mà bằng khả năng tìm thấy sự tĩnh tại ngay giữa trung tâm. Triết lý ấy đang được The Sentosa tái hiện tại Thanh Hóa.

The Sentosa - nơi tái hiện chuẩn mực sống cân bằng và năng động chuẩn Singapore

Khu căn hộ cao tầng phong cách Singapore thuộc Vinhomes Star City hướng đến những chủ nhân mong muốn tận hưởng đồng thời hai giá trị tưởng như đối lập: một không gian sống riêng tư, thư thái nhưng vẫn kết nối trọn vẹn với nhịp sống hiện đại.

Đẳng cấp Singapore hiện diện trong từng trải nghiệm

The Sentosa mang đậm tinh thần của đô thị hiện đại Singapore với ba nguyên tắc thiết kế đã được chắt lọc qua nhiều thập kỷ, gồm: tinh gọn trong thiết kế, rõ ràng trong công năng và bền vững trong giá trị.

Đặc biệt, The Sentosa tái hiện xuất sắc triết lý kiến trúc xanh (biophilic design) nổi tiếng toàn cầu của đảo quốc sư tử. Giống như cách người Singapore đưa cả một khu rừng vào sân bay Changi, tại The Sentosa, cây xanh cũng len lỏi vào từng tầng không gian, từ mặt đất lên đến những căn hộ trên cao, tạo thành dòng chảy mềm mại ôm trọn kiến trúc.

Mặt đứng của The Sentosa sử dụng hệ kính trong suốt nguyên khối, biến kiến trúc thành bức tranh mở với hiệu ứng thị giác không giới hạn.

Điểm nhấn là hệ logia kính panorama trải dài tới 6,3m, kết nối trực tiếp với ánh sáng tự nhiên, gió trời, mang lại cảm giác khoáng đạt hiếm có. Từ dải hiên kính này, chủ nhân có thể bao quát hai thái cực sống khác biệt: bên ngoài là nhịp đập sôi động của đô thị, bên trong là sự tĩnh lặng của hệ cảnh quan nhiệt đới.

Công viên vườn trên mây The Canopy Garden.

Chuẩn sống Singapore còn được thể hiện qua cách The Sentosa chăm chút từng trải nghiệm của cư dân. Hơn 20 tiện ích nội khu được thiết kế như những khoảng nghỉ giữa nhịp sống hiện đại.

Tại đây, công viên vườn trên mây The Canopy Garden, Sentosa Oasis Pool mang phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới hay chuỗi tiện ích tại tầng 5, gồm phòng gym, yoga, game room, Kid Corner... giúp mọi thành viên chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tái tạo năng lượng ngay tại nơi ở thay vì phải di chuyển xa.

Không dừng lại ở đó, The Sentosa còn hưởng lợi từ hệ sinh thái thương mại Mini Orchard ngay dưới khối đế. Các cửa hàng mua sắm, ẩm thực, cà phê và dịch vụ hình thành một trung tâm giao thương sôi động, mang đến sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo sức sống cho toàn bộ khu căn hộ.

Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể tận hưởng đầy đủ những trải nghiệm thời thượng vốn chỉ xuất hiện tại các đô thị lớn.

The Sentosa sở hữu vị trí chiến lược ngay tại nút giao giữa đại lộ Nam Sông Mã và đường Nguyễn Hoàng.

Đỉnh cao của sự xa xỉ chính là quyền được cá nhân hóa không gian sống mà không cần phải chạy theo bất kỳ khuôn mẫu đại trà nào. The Sentosa hiện thực hóa nhu cầu này của tầng lớp tinh hoa thông qua tiêu chuẩn bàn giao Ruby “Signature”.

Tiêu chuẩn Ruby “Signature” trao cho gia chủ quyền tự do kiến tạo không gian theo gu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng riêng. Một căn bếp có thể trở thành nơi tiếp đãi bạn bè với đảo bếp đá nguyên khối. Phòng khách có thể mang phong cách tối giản hiện đại hoặc đậm dấu ấn nghệ thuật. Mỗi chi tiết đều phản ánh cá tính của người sở hữu.

The Sentosa dự kiến cất nóc vào quý III/2027.

Theo kế hoạch, The Sentosa sẽ cất nóc vào quý III/2026 và bàn giao trong năm 2027. Khi dự án dần thành hình, khách hàng có cơ hội trực tiếp cảm nhận không gian, lựa chọn căn hộ phù hợp và chủ động chuẩn bị phương án thiết kế nội thất trước khi nhận nhà, sẵn sàng tận hưởng phong cách sống vừa cân bằng, vừa năng động “chuẩn Singapore”.