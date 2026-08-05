Sân bay Nội Bài bắt đầu điều chỉnh làn đón khách cho xe dịch vụ tại Nhà ga T1

Từ ngày 3/8, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực sân bay.

Trong những ngày đầu áp dụng, lực lượng chức năng đã tăng cường nhân sự túc trực tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện. Tuy nhiên, việc thay đổi vị trí đón khách khiến một số hành khách sử dụng xe dịch vụ phải di chuyển xa hơn tới bãi đỗ phía trước sảnh E, Nhà ga T1.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cảng HKQT Nội Bài và Công an cửa khẩu đã thống nhất điều chỉnh vị trí đón khách đối với xe dịch vụ.

Theo phương án mới, xe dịch vụ dưới 9 chỗ, mang biển số vàng được phép đón hành khách tại làn 3 phía trước sảnh E, Nhà ga T1, tương tự các phương tiện mang biển số trắng.

Khu vực đón khách có mái che, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển cùng hành lý trong điều kiện thời tiết mưa, nắng. Để bảo đảm giao thông thông suốt, mỗi phương tiện chỉ được dừng đón khách tại làn 3 trong thời gian tối đa 3 phút.

Cảng HKQT Nội Bài cũng bố trí nhân viên “Here to help” mặc áo cam tại tầng 1 của Nhà ga T1 và Nhà ga T2 để hướng dẫn hành khách di chuyển đến các khu vực đón xe.

Đơn vị quản lý sân bay đề nghị hành khách và các tài xế tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, dừng đỗ đúng vị trí, đúng thời gian quy định, góp phần bảo đảm trật tự và an toàn giao thông tại khu vực sân bay.

PV (vovgiaothong.vn)