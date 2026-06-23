Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm sau tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt lo ngại nguồn cung.

Theo các bên trung gian, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ. Các cuộc tiếp xúc được khởi động dựa trên bản ghi nhớ đạt được vào tuần trước nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn vốn được thiết lập từ tháng 4 thêm ít nhất 60 ngày.

Mỹ thông báo cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Iran được phép bán dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu và nhiên liệu có nguồn gốc từ nước này đến ngày 21/8.

Giá dầu thế giới hôm nay 23/6 tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa).

Ở chiều nguồn cung, giới phân tích cho rằng việc dầu Iran quay trở lại thị trường đang góp phần làm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Ngoài ra, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hai tàu chở dầu với tổng khối lượng gần 2 triệu thùng đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22/6. Điều này chứng tỏ lưu lượng vận tải qua tuyến đường huyết mạch này đang dần phục hồi sau khi giảm mạnh một ngày trước đó do lo ngại về an ninh hàng hải.

Không chỉ Iran, nhiều quốc gia sản xuất dầu lớn trong khu vực như UAE, Kuwait và Iraq cũng đã tăng lượng dầu chào bán cho khách hàng trong tuần qua.

Ngân hàng ANZ dự báo khoảng 2-3 triệu thùng dầu mỗi ngày có thể được khôi phục trong vòng 4 tuần tới. Tuy nhiên, quá trình phục hồi hoàn toàn không dễ dàng.

Theo ANZ, nếu tình hình tiếp tục ổn định, nguồn cung trên thị trường có thể ghi nhận thêm 2-3,5 triệu thùng/ngày trong quý III. ANZ cho rằng, giai đoạn phục hồi ban đầu sẽ chủ yếu nhờ hoạt động vận tải và logistics được nối lại, thay vì sự gia tăng ngay lập tức của sản lượng khai thác. Tuy nhiên, khả năng nguồn cung trở lại hoàn toàn trong năm nay là khá thấp.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.