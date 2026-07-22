Công an Nghệ An thuyết phục thành công 2 kẻ truy nã ra đầu thú

(VTC News) -

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) thông tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Vi Văn Cảnh (SN 1998, trú xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) - đối tượng bị truy nã từ tháng 7/2023 về tội “Cố ý gây thương tích” đang lẩn trốn tại Lào.

Đối tượng Vi Văn Cảnh (x) lẩn trốn nhiều năm bên Lào

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, thành lập tổ công tác do Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng sang Lào để tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú.

Sau quá trình gặp gỡ, thuyết phục, ngày 21/7, Vi Văn Cảnh đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Quang Bính Tài tại Cơ quan Công an. (Ảnh Công an Nghệ An)

Cũng trong ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận Quang Bính Tài (SN 1996, trú bản Vẽ, xã Yên Na) đến đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, Quang Bính Tài bị cơ quan công an ra quyết định truy nã về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi biết mình bị truy nã, hắn liên tục di chuyển, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, gây khó khăn cho quá trình truy bắt.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Yên Na xác định Tài đang ẩn náu tại một số tỉnh phía Bắc.

Từ đó, lực lượng chức năng đã gặp gỡ người thân, kiên trì tuyên truyền, phân tích, vận động để đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm và ra đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau đó, Quang Bính Tài đã đến cơ quan công an đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.