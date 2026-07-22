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Xuất bản ngày 22/07/2026 08:11 PM
Xuất bản ngày 22/07/2026 08:11 PM

Đặng Văn Lâm vắng mặt, Nguyễn Tài Lộc chấn thương trước ASEAN Cup

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Dù Tài Lộc và Đặng Văn Lâm gặp chấn thương nhẹ, cả hai dự kiến sớm trở lại khi tuyển Việt Nam gấp rút hoàn thiện chiến thuật trước trận gặp Timor Leste.

Chiều 22/7, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi (Thái Lan), chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ở buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc không thể tập luyện cùng đồng đội do bị căng cơ bắp chân. Chân sút chủ yếu tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Trần Huy Thọ và theo dõi các đồng đội từ bên ngoài sân.

Bên cạnh đó, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng vắng mặt vì gặp vấn đề nhẹ. Theo bộ phận y tế, chấn thương của cả hai không nghiêm trọng và dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong buổi tập ngày 23/7.

Ban huấn luyện tiếp tục dành phần lớn thời gian để tập trung hoàn thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt là sự phối hợp và bọc lót giữa các vị trí, đồng thời tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công.

Tiền đạo Nguyễn Tài Lộc không thể tập luyện cùng đồng đội do bị căng cơ bắp chân. (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Nguyễn Tài Lộc không thể tập luyện cùng đồng đội do bị căng cơ bắp chân. (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã trả lời truyền thông về quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Cầu thủ sinh năm 1996 cho biết sau hơn ba tuần hội quân, từ giai đoạn tập luyện trong nước, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đến các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar, đội tuyển đã tích lũy được sự chuẩn bị cần thiết.

“Toàn đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar. Đó là bước chạy đà quan trọng để hướng tới ASEAN Cup 2026”, Phạm Xuân Mạnh nói.

Theo hậu vệ của Hà Nội FC, sau trận giao hữu với Myanmar, ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn để đánh giá những điểm tích cực cũng như các hạn chế cần khắc phục, qua đó điều chỉnh trước khi bước vào trận ra quân.

“HLV đang tập trung nhiều vào khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng phối hợp, hỗ trợ và bọc lót giữa các cầu thủ. Song song với đó, toàn đội cũng tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Xuân Mạnh cho biết.

Khi được hỏi về việc đội trưởng Đỗ Duy Mạnh vắng mặt vì chấn thương, Xuân Mạnh cho biết hàng thủ vẫn duy trì sự gắn kết nhờ việc thường xuyên trao đổi trên sân. “Các cầu thủ ở hàng phòng ngự luôn trao đổi với nhau trên sân để có sự phối hợp tốt nhất. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị rất kỹ nhằm giúp toàn đội duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự”.

Đánh giá về Timor Leste, Xuân Mạnh cho biết đội tuyển Việt Nam hiện ưu tiên hoàn thiện lối chơi của mình trước, còn việc phân tích đối thủ sẽ được ban huấn luyện triển khai vào thời điểm thích hợp.

“Hiện tại toàn đội đang tập trung hoàn thiện lối chơi và các phương án chiến thuật của mình. Ban huấn luyện sẽ có những phân tích cụ thể về Timor Leste vào thời điểm phù hợp”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Theo kế hoạch, chiều mai (23/7), đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân vận động Chonburi, hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu với Timor Leste.

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