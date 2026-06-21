Giá xăng dầu hôm nay 21/6: Tiếp tục tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng nhẹ sau khi Israel và lực lượng Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah chính thức có hiệu lực từ 16h ngày 19/6 (giờ địa phương), làm dấy lên kỳ vọng hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh sẽ từng bước được khôi phục.

Tuy nhiên, rủi ro gián đoạn vận tải biển vẫn hiện hữu khi Iran phát tín hiệu siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong thông báo gửi ngành hàng hải trong 24 giờ qua, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) cho biết mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz phải có giấy phép hợp lệ do cơ quan này cấp.

Giá dầu tăng nhẹ. (Ảnh: Reuters).

Ông Rory Johnston, người sáng lập bản tin Commodity Context cho biết, những lo ngại xung quanh các điều kiện mà Iran đưa ra để sử dụng eo biển Hormuz đã góp phần đẩy giá dầu tăng cao vào thứ Sáu.

Mặc dù giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần, giá dầu Brent vẫn ghi nhận giảm khoảng 8% so với tuần trước, qua đó phản ánh tâm lý lạc quan hơn về triển vọng nguồn cung sau thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với xu hướng tăng nhẹ trong 3 phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, có 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.