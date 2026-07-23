Dự báo thời tiết 23/7: Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng trên 38°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/7/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 23/7, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào sáng.

Chiều tối 23/7 đến ngày 24/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngày 23/7, miền Bắc tái diễn mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 24/7 và ngày 25/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-50mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Trong khi các khu vực trên mưa lớn thì ngày 23/7, dải đất từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí phổ biến 50-55%.

Từ 24/7, nắng nóng ở Trung Bộ xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/7/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, phía Nam có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.