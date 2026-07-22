Vén màn hậu trường cảnh vượt biển nghẹt thở của bom tấn 'The Odyssey'

(VTC News) -

Sau gần một tuần công chiếu, The Odyssey không chỉ tạo cơn sốt phòng vé toàn cầu mà còn khiến khán giả tò mò về cách Christopher Nolan tạo nên những trường đoạn vượt biển đầy kịch tính.

Ít ai biết rằng phía sau các đại cảnh nghẹt thở là hành trình nhiều tháng quay trên biển thật, với tàu thật, sóng thật và những thử thách khiến cả đoàn làm phim phải dốc toàn lực.

Bộ phim hiện thu hơn 264 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời là một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan.

The Odyssey liên tục dẫn đầu doanh thu và nhận phản hồi tích cực từ cả giới phê bình lẫn khán giả.

Một trong những điểm khác biệt của The Odyssey là việc Christopher Nolan tiếp tục theo đuổi triết lý làm phim thực tế. Thay vì dựng đại cảnh bằng CGI, đạo diễn lựa chọn đưa đoàn phim đến nhiều vùng biển tại Hy Lạp, Italy, Morocco, Scotland và Iceland để ghi hình trực tiếp.

Trong suốt 91 ngày sản xuất, ê-kíp liên tục di chuyển giữa các hòn đảo, bãi biển, vách đá và vùng biển khắc nghiệt nhằm tái hiện hành trình kéo dài 10 năm của Odysseus sau chiến tranh thành Troy.

Để thực hiện các cảnh lênh đênh trên biển, đoàn phim sử dụng chiến thuyền Viking Draken Harald Hårfagre - con tàu hiện đại được đóng theo nguyên mẫu tàu cổ và có khả năng vượt đại dương. Bộ phận mỹ thuật chỉ chỉnh sửa một số chi tiết để phương tiện này mang dáng dấp chiến thuyền Hy Lạp cổ đại.

Dàn sao phải tập chèo thuyền, kéo buồm như các thuỷ thủ.

Không chỉ đứng trước ống kính, các diễn viên còn phải trải qua quá trình huấn luyện chèo thuyền, kéo buồm và điều khiển tàu như những thủy thủ thực thụ.

Theo điều phối viên hàng hải Neil Andrea - người từng hợp tác với Nolan trong Dunkirk và Tenet - chỉ một nửa số người trên tàu là thủy thủ chuyên nghiệp, phần còn lại là diễn viên. Vì vậy, họ buộc phải học toàn bộ kỹ năng cơ bản để có thể tự thực hiện các cảnh quay trên biển.

Ngay cả mái chèo cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu thao tác sai thời điểm khi tàu gặp sóng lớn, người chèo có thể bị chấn thương nặng hoặc hất văng xuống nước. Chính chi tiết này sau đó được Christopher Nolan đưa vào phim nhằm tăng tính chân thực.

Những trường đoạn vượt biển được ghi hình tại nhiều địa điểm khác nhau, từ Morocco, Hy Lạp và Italy đến Scotland. Mỗi nơi đều mang đến điều kiện thời tiết hoàn toàn khác biệt.

Đoàn phim phải đối mặt bão biển khi quay.

Theo chia sẻ của Neil Andrea, ngay ngày quay đầu tiên trên biển tại Hy Lạp, sức gió đã vượt 110 km/h. Trong suốt quá trình sản xuất, đoàn phim liên tục đối mặt với sóng lớn, bão biển và giá lạnh nhưng gần như không có ngày nghỉ.

Không chỉ diễn viên, toàn bộ tổ quay phim và âm thanh cũng phải làm việc ngay trên những con tàu đang di chuyển giữa đại dương để ghi lại những khung hình chân thực nhất. Chính điều này khiến các cảnh vượt biển trong The Odyssey được đánh giá là một trong những trường đoạn quy mô và khắc nghiệt nhất từng xuất hiện trong phim của Christopher Nolan.

The Odyssey quy tụ dàn diễn viên gồm Matt Damon trong vai Odysseus, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron và Lupita Nyong’o.

Bộ phim kể về hành trình trở về quê hương của Odysseus sau khi chiến tranh thành Troy kết thúc. Trên đường trở về Ithaca, ông phải đối mặt với những quái vật, các vị thần và hàng loạt thử thách trên biển, trong khi con trai Telemachus tìm mọi cách bảo vệ mẹ mình trước những kẻ muốn chiếm lấy vương quốc.

Tác phẩm được kể theo cấu trúc phi tuyến tính đặc trưng của Christopher Nolan, đồng thời tận dụng tối đa bối cảnh thiên nhiên tại nhiều quốc gia để tái hiện thế giới trong sử thi Hy Lạp theo hướng chân thực thay vì hào nhoáng như nhiều phiên bản trước.