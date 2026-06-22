Giá xăng dầu hôm nay 22/6: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định do thị trường tiếp tục theo dõi tình hình tại Trung Đông. Các chuyên gia kỳ vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện sau những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Hiện khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quá trình phục hồi hoàn toàn hoạt động vận tải và sản lượng khai thác có thể cần thêm vài tháng.

Giá dầu hôm nay ổn định phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa).

Ngân hàng Citi dự báo, với kịch bản có xác suất 60%, thị trường dầu sẽ dần chuyển sang trạng thái dư cung, kéo giá dầu giảm về khoảng 60-65 USD/thùng vào quý I/2027.

Trong khi đó, Commerzbank đã hạ dự báo giá dầu Brent cuối năm xuống còn 80 USD/thùng, thay vì 85 USD/thùng như trước, nhưng vẫn cho rằng giá sẽ duy trì ở mức cao hơn giai đoạn trước xung đột trong phần lớn năm tới.

Tuần qua, giá dầu có 2 phiên giảm, 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent ghi nhận giảm khoảng 8%.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý lo ngại nguồn cung dầu bị gián đoạn đã hạ nhiệt, sau khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày trước khi xung đột xảy ra.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.