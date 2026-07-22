Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - nước điều phối quan hệ, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đồng chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ASEAN - Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và toàn diện nhất của ASEAN, nhất trí cần triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: BTC ASEAN)

Định hướng tương lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất ba ưu tiên hợp tác gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI là động lực tăng trưởng mới, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hoan nghênh tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất một COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng chia sẻ đánh giá tích cực về những phát triển nhanh chóng và vững chắc của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Trung Quốc, với nhiều kết quả quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Các nước ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung tâm của ASEAN và việc tham gia tích cực các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, khủng bố và buôn bán ma túy. Ghi nhận những tiến triển tích cực trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), Hội nghị tái khẳng định mục tiêu sớm hoàn tất một COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc khu vực.

Đánh giá kinh tế tiếp tục là trụ cột trọng tâm trong quan hệ hai bên, Hội nghị nhấn mạnh vai trò của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 3.0 và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đồng thời khuyến khích các nước thành viên sớm hoàn tất các thủ tục trong nước để Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0 sớm có hiệu lực.

Các Bộ trưởng hoan nghênh các đề xuất, sáng kiến ưu tiên của Trung Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác trong các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững; hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc về xây dựng hệ sinh thái số bền vững và bao trùm giai đoạn 2026-2030; thành lập Trung tâm Đổi mới công nghiệp AI ASEAN - Trung Quốc; hướng tới thành lập Học viện Số ASEAN - Trung Quốc và ghi nhận đề xuất lấy năm 2027 là “Năm hợp tác AI ASEAN - Trung Quốc”.

ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc trong tăng cường an ninh năng lượng, phát triển Mạng lưới điện ASEAN, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng sạch. Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về tác động khu vực của tình hình Trung Đông và tăng cường hợp tác năng lượng khu vực.

Về hợp tác văn hóa - xã hội, ASEAN và Trung Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua các chương trình trao đổi thanh niên, học bổng lãnh đạo trẻ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, giảm nghèo và quản lý thiên tai. ASEAN ghi nhận đề xuất thành lập Mạng lưới các học viện hành chính công và các viện nghiên cứu ASEAN - Trung Quốc nhằm tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực.