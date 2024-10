Giá xăng có thể giảm, giá dầu dự báo tăng trong kỳ điều hành chiều nay

(VTC News) -

Cụ thể, đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng mức giảm của giá xăng có thể khoảng 300 - 500 đồng/lít, trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 80 - 150 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên.

Còn theo mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành ngày 31/10, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 190 đồng, tương đương khoảng 1%, về mức 19.500 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể giảm 368 đồng, tương đương 1,8%, về mức 20.522 đồng/lít.

VPI cũng nhận định giá dầu bán lẻ có xu hướng tăng từ 174 - 458 đồng. Trong đó, dầu diesel tăng 1% lên mức 18.224 đồng/lít, dầu hỏa tăng 2,5% lên mức 19.028 đồng/lít, còn dầu mazut dự báo tăng 2,4% lên mức 16.610 đồng/kg. Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này nhiều khả năng tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Nếu những dự báo trên chính xác thì giá xăng hôm nay sẽ có lần giảm thứ ba liên tiếp.

Giá xăng chiều nay được dự báo giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 24/10, giá các loại xăng dầu đều giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.692 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 68 đồng/lít, không cao hơn 20.894 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 264 đồng/lít, về mức 18.057 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 57 đồng/lít, không cao hơn 18.570 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 139 đồng/kg, không cao hơn 16.229 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô liên tục giảm, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng. Tuy nhiên hôm nay, giá đã quay đầu tăng nhẹ. Lúc 6h, giá dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 2,01%, lên mức 72,55 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,4 USD, tương đương 2,08%, lên mức 68,61 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi tồn kho xăng của Mỹ giảm 2,7 triệu thùng xuống mức thấp nhất trong 2 năm do nhu cầu tăng mạnh. Tồn kho dầu cũng giảm 500.000 thùng do lượng nhập khẩu giảm. Lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ từ Saudi Arabia đã xuống mức thấp nhất, chỉ còn 13.000 thùng/ngày, vào tuần trước kể từ tháng 1/2021, giảm 20.000 thùng/ngày so với tuần trước đó.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng 12 trong một tháng hoặc hơn do lo ngại về nhu cầu dầu yếu và nguồn cung tăng.