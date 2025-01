Giá xăng dầu hôm nay 10/1: Thời tiết lạnh, giá dầu tăng 'nhiệt'

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 10/1, giá dầu Brent tăng 96 cent, tương đương 1,26%, lên mức 77,12 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 60 cent, tương đương 0,82%, lên mức 73,92 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay tăng cao khi thời tiết lạnh giá bao phủ một số khu vực của Mỹ và châu Âu, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu mùa đông. Từ phía đông Texas đến phía tây Virginia đã được cảnh báo về bão mùa đông vào thứ năm, bao phủ các vùng rộng lớn của Arkansas, Tennessee và Kentucky.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, cho biết sự gia tăng của giá dầu chắc chắn là do nhu cầu nhiên liệu mùa đông đang tăng lên ở Hoa Kỳ.

Giá dầu hôm nay đi lên. (Ảnh: Business Today).

Các nhà phân tích của JP Morgan ước tính rằng đối với Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản, cứ mỗi độ Fahrenheit giảm xuống dưới mức trung bình 10 năm, nhu cầu về dầu sưởi sẽ tăng 113.000 thùng mỗi ngày vì thời tiết lạnh khiến người tiêu dùng phải tăng nhiệt độ sưởi ấm.

Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết điều kiện mùa đông khắc nghiệt có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp dầu vì nhiệt độ thấp có thể gây ra tình trạng đóng băng tạm thời và cắt giảm sản lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành ngày 9/1, giá xăng E5 RON92 tăng 374 đồng/lít, không cao hơn 20.431 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 273 đồng/lít, không cao hơn 21.019 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 488 đồng/lít, không cao hơn 19.243 đồng/lít; dầu hoả tăng 410 đồng/lít, lên 19.244 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 83 đồng/kg, không cao hơn 16.182 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng dầu tăng kể từ đầu năm 2025 đến nay.