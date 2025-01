Giá cà phê hôm nay 10/1: Thế giới tăng, trong nước giảm mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 10/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 tăng 23 USD/tấn so với hôm qua, giao dịch ở mức 4.979 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.891 USD/tấn, tăng 14 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 2 cent/lb so với phiên giao dịch trước, ở mức 318 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 314 cent/lb, tăng 1 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay ghi nhận đồng loạt giảm mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 118.000 - 119.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 119.000 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 118.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 119.000 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 119.200 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg so với mức giao dịch đầu giờ sáng qua.

Tổng cục Hải quan đã báo cáo lượng xuất khẩu tích lũy của Việt Nam trong 2 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (tính từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025) là 983.000 bao, sụt giảm 36,61%, so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu được báo cáo theo năm này có thể là do sự chậm trễ trong thu hoạch, do thời tiết ẩm ướt kéo dài trong 2 tháng đầu của niên vụ, trong khi một số nguồn tin khác nghi ngờ rằng nhiều khả năng còn là do sản lượng sụt giảm đáng kể.