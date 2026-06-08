(VTC News) -

Lúc 9h15 sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mốc 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mốc 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước liên tục giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.322 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục giảm khi báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn nhiều so với dự kiến đã gần như dập tắt hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn và đẩy đồng USD tăng vọt trở lại.

Giá vàng trong nước mất mốc 150 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Yếu tố chính thúc đẩy giá vàng sụt giảm mạnh trong tuần qua là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 được Bộ Lao động Mỹ công bố. Theo báo cáo trên, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng trước, cao gần gấp đôi so với dự báo 88.000 việc làm của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3%.

Thêm vào đó, số liệu việc làm tháng 4 tại Mỹ đã được điều chỉnh, tăng từ 115.000 lên 179.000. Tháng 3 cũng được điều chỉnh tăng lên 214.000 - tháng đầu tiên vượt mốc 200.000 việc làm kể từ đầu năm 2024.

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nhận định, vàng đang chịu áp lực đáng kể khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, kéo giá kim loại quý xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Đây là lần đầu tiên vàng đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này kể từ tháng 11/2023.

Trong ngắn hạn, những rủi ro là không thể phủ nhận. Động lực thị trường rõ ràng đã chuyển sang bất lợi cho vàng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giá tiếp tục suy yếu khi các nhà giao dịch giảm tỷ trọng nắm giữ. Thậm chí hiện tại vẫn còn quá sớm để nói đến việc “bắt đáy”.

Lý giải về nguyên nhân giá vàng trong nước giảm sâu, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng có 4 nguyên nhân cơ bản.

Đầu tiên là do giá vàng thế giới thời gian gần đây không có sự tăng đột phá, ngược lại là liên tục giảm mạnh, nhiều phiên mất hơn 100 USD/ounce.

“Trong 3 tháng nay, giá vàng thế giới đều suy giảm. Điều này khiến tâm lý của phần lớn những người đang có ý định đầu tư là không muốn mua, còn người đã mua thì muốn bán ra để chốt lời hoặc cắt lỗ. Vì thế thị trường vàng trong nước hiện tiêu thụ rất chậm và rơi vào tình trạng thiếu lực cầu”, ông Phương nói.

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm hiện nay khá tốt nên đã kích thích những người có tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm hơn là đầu tư vào vàng.

Một nguyên nhân đáng chú ý nữa là Ngân hàng Nhà nước cho phép những đơn vị có đủ điều kiện được nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng. Hiện nhiều đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Chủ trương này giúp nguồn cung vàng trong nước sẽ tăng lên, giá vì thế cũng sẽ giảm theo.

Cuối cùng là do sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn rất cao, khiến người mua cũng thận trọng hơn. Hiện tại, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới 11- 12 triệu.

“Những nguyên nhân trên khiến vàng kém hấp dẫn hơn, khiến giá đi xuống”, ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, việc đầu tư mua vàng tại thời điểm này là không nên, mà nên chuyển dòng tiền sang gửi tiết kiệm vì lãi suất tiền gửi hiện khá cao.

Còn với người muốn bán vàng lúc này thì nên đặt câu hỏi bán để làm gì? Nếu mua vàng ở thời điểm giá 175-180 triệu đồng/lượng thì bán sẽ bị lỗ. Vì thế, nếu không thực sự cần tiền thì không nên bán.

“Nếu có tiền nhàn rỗi, tôi cho rằng, nhà đầu tư nên thay đổi phương án đầu tư 4-6 thành 6-4, nghĩa là 60% lượng tiền chuyển sang gửi tiết kiệm, 40% còn lại đầu tư vàng hoặc đầu tư chứng khoán”, ông Phương tư vấn.