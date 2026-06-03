Giá vàng hôm nay 3/6: Tiếp tục giảm, vẫn dưới 4.500 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng giảm trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát tình hình tại Trung Đông và các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố của Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, triển vọng của vàng hiện phụ thuộc vào diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD - những yếu tố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình Trung Đông.

Để có thể lạc quan trở lại với vàng, thị trường cần xuất hiện động lực tăng giá mới cho thấy người mua đang quay trở lại. Hiện tại, thị trường vẫn thiếu định hướng rõ ràng và phần lớn nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu mới, đặc biệt là từ Trung Đông.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: gainesvillecoins.com)

Kể từ khi xung đột bùng phát, vàng chịu áp lực khi giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng (mua) - 157,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng (mua vào) và 1 triệu đồng/lượng (bán ra) so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng (mua) - 157,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng (mua vào) và 1 triệu đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.482 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong tuần này, thị trường tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ phân tích các số liệu này để tìm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngân hàng Commerzbank hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào cuối năm nay, thấp hơn mức dự báo trước đó là 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027 và cho rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn hoàn toàn vững chắc.

Các nhà phân tích cho rằng dù triển vọng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã giúp tâm lý thị trường cải thiện nhưng giá vàng vẫn duy trì đà tăng cùng với chứng khoán toàn cầu. Điều này cho thấy vàng hiện chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ diễn biến của đồng USD và kỳ vọng lãi suất hơn là yếu tố địa chính trị đơn thuần.