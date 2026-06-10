Giá vàng hôm nay 10/6: Lại 'bốc hơi' gần 100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng lao dốc trước thời điểm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 và báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố.

Đây là những dữ liệu lạm phát quan trọng cuối cùng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 16 đến 17/6.

Nếu CPI cao hơn dự báo, điều đó có thể đẩy vàng xuống thử thách các vùng hỗ trợ tiếp theo. Ngược lại, một báo cáo lạm phát thấp hơn kỳ vọng có thể khôi phục phần nào kỳ vọng cắt giảm lãi suất và tạo nền hỗ trợ cho giá vàng.

Môi trường chính sách tiền tệ tiếp tục là yếu tố gây áp lực lớn nhất lên vàng. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới ở mức khoảng 96%, gần như xóa bỏ hoàn toàn kỳ vọng nới lỏng tiền tệ trong ngắn hạn mà thị trường vàng từng phản ánh vào giá.

Giá vàng lao dốc mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm cũng đã tăng đáng kể. Một số tổ chức giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong quý IV- 2026 ở mức cao hơn trước. Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực đối với vàng - một tài sản không sinh lãi sẽ kéo dài vượt xa cuộc họp hiện tại.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.233 USD/ounce, giảm 92 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia hiện có cái nhìn tiêu cực trong ngắn hạn đối với vàng, vì thị trường lao động ổn định và áp lực lạm phát gia tăng đang hỗ trợ lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Tuy nhiên, họ cho rằng bất chấp những rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn, tín hiệu lạc quan trong trung hạn của vàng vẫn không thay đổi.

Một số yếu tố hỗ trợ vẫn hiện hữu, đáng chú ý nhất là việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ và tăng cường mua vàng như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Hơn nữa, mức nợ toàn cầu cao, những thách thức về tài chính mà các nền kinh tế lớn đang phải đối mặt và sự bất ổn chính trị dai dẳng ở nhiều khu vực tiếp tục hỗ trợ chiến lược dài hạn cho kim loại quý này.