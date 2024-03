Giá USD tự do quay đầu sụt giảm

(VTC News) -

Sáng 1/3, giá USD trên thị trường tự do Hà Nội giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá USD đang được các cửa hàng giao dịch ở mức 25.340 - 25.400 đồng/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 30 đồng ở chiều bán.

Hiện giá USD trên thị trường tự do đã giảm khoảng hơn 460 đồng so với đầu tháng 2 và tăng hơn 100 đồng so với đầu tuần trước.

Tại các ngân hàng quốc doanh, tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng sau nhiều ngày tăng mạnh hiện đã chững lại và không có nhiều thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao.

Cụ thể, tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hiện ở mức 24.450 - 24.820 đồng/USD, Agribank niêm yết giá USD là 24.460 - 24.800 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hiện là 24.490 - 24.800 đồng/USD, tỷ giá tại VietinBank ở mức 24.407 - 24.827 đồng/USD, tăng 17 đồng ở chiều mua và giảm 13 đồng ở chiều bán.

Các ngân hàng tư nhân chỉ ghi nhận tỷ giá tăng nhẹ so với hôm qua. Tại Techcombank, tỷ giá USD/VND hiện là 24.473 – 24.817 đồng/USD, tăng nhẹ so với hôm qua.

ACB niêm yết giá USD là 24.450 – 24.800 đồng/USD, tỷ giá USD/VND tại VPBank là 24.446 – 24.856 đồng/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều mua bán so với phiên giao dịch hôm qua.

Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 24.002 đồng/USD và đã giảm 11 đồng so với đầu tháng 2.

Phân tích về diễn biến tỷ giá thời gian gần đây, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, tỷ giá thường có xu hướng tăng trong nửa đầu năm rồi hạ nhiệt vào cuối năm. Tỷ giá USD sẽ tiếp tục tăng cho đến khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố hạ lãi suất, khi đó tỷ giá USD/VND sẽ tăng chậm lại, thậm chí có thể giảm.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, tỷ giá trong nước phụ thuộc lớn vào sự thay đổi của chính sách tiền tệ Mỹ. Đồng tiền này trên thế giới liên tục đi lên, đầu năm chỉ số USD-Index đứng ở mức 101,38 điểm nhưng hiện đã lên trên 104 điểm. Điều này chứng tỏ đồng USD vẫn duy trì sức mạnh khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa hạ lãi suất như kỳ vọng trước đó.