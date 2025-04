Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/4 và rạng sáng 20/4

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/4 và rạng sáng 20/4 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 19/04 - 21h00: West Ham vs Southampton

- Ngày 19/04 - 21h00: Brentford vs Brighton

Brentford chạm trán Brighton tại Premier League

- Ngày 19/04 - 21h00: Crystal Palace vs Bournemouth

- Ngày 19/04 - 21h00: Everton vs Man City

- Ngày 19/04 - 23h30: Aston Villa vs Newcastle

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 19/04 - 18h00: Bình Dương vs Hà Nội

- Ngày 19/04 - 18h00: Thanh Hóa vs Viettel

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 19/04 - 19h00: Vallecano vs Valencia

- Ngày 19/04 - 21h15: Barcelona vs Celta Vigo

- Ngày 19/04 - 23h30: Mallorca vs Leganes

- Ngày 20/04 - 02h00: Las Palmas vs Atletico

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 19/04 - 20h00: Lecce vs Como 1907

- Ngày 19/04 - 23h00: Monza vs Napoli

- Ngày 20/04 - 01h45: AS Roma vs Hellas Verona

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 19/04 - 20h30: Bremen vs VfL Bochum

- Ngày 19/04 - 20h30: Freiburg vs Hoffenheim

- Ngày 19/04 - 20h30: Mainz 05 vs Wolfsburg

- Ngày 19/04 - 20h30: RB Leipzig vs Holstein Kiel

- Ngày 19/04 - 20h30: FC Heidenheim vs Munich

- Ngày 19/04 - 23h30: Union Berlin vs Stuttgart

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 19/04 - 22h00: Paris Saint-Germain vs Le Havre

- Ngày 20/04 - 00h00: AS Monaco vs Strasbourg

- Ngày 20/04 - 02h05: Marseille vs Montpellier

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 19/04 - 23h25: Al Orobah vs Al Raed

- Ngày 20/04 - 01h00: Al Taawoun vs Al Wehda

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 19/04 - 21h30: Nacional vs Gil Vicente

- Ngày 19/04 - 21h30: AVS Futebol SAD vs Casa Pia AC

- Ngày 20/04 - 00h00: Estoril vs SC Braga

- Ngày 20/04 - 00h00: Arouca vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 20/04 - 02h30: Vitoria de Guimaraes vs Benfica

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 20/04 - 01h00: SC Heerenveen vs Almere City FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 19/04 - 19h00: Racing de Ferrol vs CD Eldense

- Ngày 19/04 - 21h15: Huesca vs Racing Santander

- Ngày 19/04 - 23h30: Levante vs Real Zaragoza

- Ngày 20/04 - 02h00:Burgos CF vs Cadiz

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 19/04 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Gangwon FC

- Ngày 19/04 - 14h30: FC Anyang vs Suwon FC

- Ngày 19/04 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Daejeon Citizen

- Ngày 19/04 - 17h00: FC Seoul vs Gwangju FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 19/04 - 12h00: Albirex Niigata vs Kyoto Sanga FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 19/04 - 18h00: 1. FC Nuremberg vs Paderborn

- Ngày 19/04 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Kaiserslautern

- Ngày 19/04 - 18h00: Elversberg vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 20/04 - 01h30: Schalke 04 vs Hamburger SV

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 19/04 - 17h00: Norwich City U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 19/04 - 18h00: Manchester City U18 vs Middlesbrough U18

- Ngày 19/04 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Aston Villa U18

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 19/04 - 16h00: Đồng Nai vs Vũng Tàu

- Ngày 19/04 - 18h00: Ninh Bình vs Khánh Hòa

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 19/04 - 19h15: Pahang vs Pulau Pinang

- Ngày 19/04 - 19h15: Selangor vs PDRM

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 19/04 - 17h00: Young Lions vs Geylang International FC

- Ngày 19/04 - 19h15: Brunei DPMM vs Albirex Niigata FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 19/04 - 19h00: Barito Putera vs Persis Solo

- Ngày 19/04 - 19h00: Persik Kediri vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 19/04 - 14h00: Melbourne Victory vs Auckland FC

- Ngày 19/04 - 16h35: Western Sydney Wanderers FC vs Melbourne City FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 19/04 - 18h00: Shanghai Shenhua vs Wuhan Three Towns

- Ngày 19/04 - 18h35: Beijing Guoan vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 19/04 - 18h00: Botev Vratsa vs Arda Kardzhali

- Ngày 19/04 - 20h30: Lokomotiv Plovdiv vs Slavia Sofia

- Ngày 19/04 - 23h00: Ludogorets vs Spartak Varna

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 19/04 - 21h00: Osijek vs HNK Gorica

- Ngày 19/04 - 23h45: NK Istra 1961 vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 19/04 - 17h00: Karpaty vs Rukh Lviv

- Ngày 19/04 - 19h30: Livyi Bereg vs Polissya Zhytomyr

- Ngày 19/04 - 22:00: Shakhtar Donetsk vs FC Kolos Kovalivka

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 19/04 - 23h30: Al-Jazira vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu Cúp QG Hong Kong

- Ngày 19/04 - 14h00: Hong Kong FC vs Rangers

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 19/04 - 17h15: Piast Gliwice vs Korona Kielce

- Ngày 19/04 - 19h45: Slask Wroclaw vs GKS Katowice

- Ngày 19/04 - 22h30: Widzew Lodz vs Motor Lublin

- Ngày 20/04 - 01h15: Pogon Szczecin vs Rakow Czestochowa

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 20/04 - 00h45: Austin FC vs LA Galaxy

- Ngày 20/04 - 03h30: Columbus Crew vs Inter Miami CF

- Ngày 20/04 - 06h30: CF Montreal vs Orlando City

- Ngày 20/04 - 06h30: Charlotte vs San Diego

- Ngày 20/04 - 06h30: New England Revolution vs New York City FC

- Ngày 20/04 - 06h30: New York Red Bulls vs DC United

- Ngày 20/04 - 06h30: Philadelphia Union vs Atlanta United

- Ngày 20/04 - 06h30: Seattle Sounders FC vs Nashville SC

- Ngày 20/04 - 07h30: Chicago Fire vs FC Cincinnati

- Ngày 20/04 - 07h30: Houston Dynamo vs Colorado Rapids

- Ngày 20/04 - 07h30: Minnesota United vs FC Dallas

- Ngày 20/04 - 07h30: St. Louis City vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 20/04 - 08h30: Real Salt Lake vs Toronto FC

- Ngày 20/04 - 09h15: Portland Timbers vs Los Angeles FC

- Ngày 20/04 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 20/04 - 02h00: Corinthians vs Sport Recife

- Ngày 20/04 - 04h30: Vasco da Gama vs Flamengo

- Ngày 20/04 - 07h00: Gremio vs Internacional

- Ngày 20/04 - 21h00: Juventude vs Mirassol

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 20/04 - 02h15: Lanus vs Banfield

- Ngày 20/04 - 04h15: CA Huracan vs Defensa y Justicia

- Ngày 20/04 - 06h30: Boca Juniors vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 20/04 - 00h00: Atletico Ottawa vs York United FC

- Ngày 20/04 - 02h30: HFX Wanderers FC vs Pacific FC

- Ngày 20/04 - 05h00: Forge FC vs Valour FC

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 20/04 - 05h00: Santos de Guapiles vs Puntarenas FC

- Ngày 20/04 - 07h00: AD Municipal Liberia vs Deportiva San Carlos

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 20/04 - 06h00: CF America vs Mazatlan FC

- Ngày 20/04 - 08h00: FC Juarez vs Queretaro FC

- Ngày 20/04 - 08h05: Toluca vs Cruz Azul

- Ngày 20/04 - 10h00: Tigres vs Pumas

- Ngày 20/04 - 10h15: Atlas vs CD Guadalajara