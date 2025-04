Hành trình truy bắt nhóm buôn ma túy hung hãn nổ súng bắn thượng úy công an

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long Quảng Ninh) cầm đầu. Chuyên án đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Khoảng 20h20 ngày 17/4, công an xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), nghi phạm Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại Tổ 6, Khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm nghi phạm từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Khi tổ công tác ở gần trạm thu phí Đại Yên (Quốc lộ 18, TP Hạ Long) phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), những tên khác chống trả quyết liệt bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn đã bị thương.

Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy – cơ sở y tế gần nhất, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Qua công tác đấu tranh ban đầu, hai nghi phạm Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngay trong đêm 17/4, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã trực tiếp có mặt và cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh họp khẩn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh để chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn. Đồng thời, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai nhanh chóng các chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án truy bắt các nghi phạm.

Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương truy bắt các nghi phạm còn lại gồm: Bùi Đình Khánh và Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (SN 1994, cùng trú tại Trung Tâm 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa tuyến giao thông đường thủy, đường bộ, tuyến biên giới, cửa khẩu, kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh.

Đến 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.

Đối tượng Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông (phải) bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã ngã xuống trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả – bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Sự hy sinh của Thượng úy Khải là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, lòng trung thành và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Hình ảnh của anh, một người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, không quản hiểm nguy vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí và niềm tin cho thế hệ công an tiếp nối.

“Sự ra đi của anh là tổn thất to lớn đối với lực lượng Công an Nhân dân và là nỗi đau xót trong lòng gia đình, người thân và đồng đội”, Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.