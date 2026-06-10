Giá tiêu hôm nay ngày 10/6: Vào đợt tăng mới

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 10/6

Giá tiêu trong nước hôm nay 10/6 sáng nay tại một số địa phương sản xuất trọng điểm ghi nhận tín hiệu tích cực khi tăng thêm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 138.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại TP.HCM cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn duy trì giá thu mua ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 10/6

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.117 USD/tấn, tăng 26 USD/tấn (tương đương 0,93%).

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,24% (75 USD/tấn), xuống chỉ còn 5.950 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được báo giá mức 9.186 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn (tương đương 0,94%) so với ngày hôm trước.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay có xu hướng tăng. (Ảnh: Hiệp hội Hồ tiêu)

Nhận định giá tiêu

Theo trang báo cáo thị trường chính thức của Harris Spice, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu đang chịu tác động lớn từ thời tiết tại các quốc gia sản xuất chủ chốt. Ấn Độ đối mặt nguy cơ mùa mưa yếu nhất trong 26 năm trong khi Indonesia chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt.

Trái lại, Brazil ghi nhận điều kiện thời tiết thuận lợi, hỗ trợ kỳ vọng tăng sản lượng trong vụ thu hoạch sắp tới.

Thị trường tiêu thế giới ghi nhận sự sụt giảm ở một số quốc gia sản xuất hàng đầu trong tháng 4 nhưng tăng trở lại vào tháng 5. Triển vọng thị trường được hỗ trợ bởi lượng bán ra từ Việt Nam giảm dần khi vụ thu hoạch dần kết thúc. Nhu cầu mua bù giá thấp cùng khả năng Trung Quốc tăng nhập khẩu có thể hỗ trợ giá trong trung hạn. Trong khi đó, rủi ro địa chính trị, giá dầu tăng và nguy cơ El Nino cuối năm tiếp tục tạo áp lực lên sản xuất nông nghiệp toàn cầu.

Thị trường tiêu thế giới sụt giảm ở một số quốc gia sản xuất hàng đầu trong tháng 4 nhưng tăng trở lại vào tháng 5. Trong tháng 5/2026, Brazil xuất khẩu 9.137 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 56,0 triệu USD, giảm 28,3% về lượng và 28,8% về giá trị so với tháng 4/2026; đồng thời giảm 11,8% về lượng và 15,7% về giá trị so với tháng 5/2025.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.180 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 166,2 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và 13,9% về giá trị so với tháng 4/2026 và giảm 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu được gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 789,2 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.