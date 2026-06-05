Giá tiêu hôm nay 5/6/2026: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 5/6 tại thị trường trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay 5/6 tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Theo đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương ghi nhận giá thu mua cao nhất cả nước đạt 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại TP.HCM tăng 1.000 đồng/kg, được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Đồng Nai và Gia Lai đạt 137.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Giá tiêu hôm nay trong nước đồng loạt tăng. (Ảnh: Vietfarm)

Giá tiêu hôm nay 5/6 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu ngày 5/6 của các quốc gia sản xuất hàng đầu chủ yếu đi ngang, riêng Indonesia quay đầu giảm.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm 0,59% (tương đương 69 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 7.091 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ở mức 6.025 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được chào bán ở mức 9.151 USD/tấn, giảm 0,6% (tương đương 55 USD/tấn) so với ngày hôm trước.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia được báo giá ở mức 12.250 USD/tấn và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam 9.000 USD/tấn, không đổi so với ngày hôm trước.

Nhận định giá tiêu

Theo báo cáo mới nhất của của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 ước đạt khoảng 530.000 tấn, giảm khoảng 1% so với năm trước do thời tiết bất lợi làm giảm năng suất tại các quốc gia trọng điểm như Việt Nam và Ấn Độ. Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục vận động khi nguồn cung toàn cầu vẫn ở mức thấp trong khi nhu cầu tiêu thụ dần phục hồi tại nhiều thị trường lớn.

Vụ thu hoạch đã kết thúc tại Việt Nam và một số khu vực sản xuất chính của Brazil như Espírito Santo và Bahia, cũng như tại Ấn Độ ở các bang Karnataka và Tamil Nadu. Kết quả vụ mùa năm nay được đánh giá trái ngược giữa các quốc gia sản xuất lớn.

Tại Ấn Độ và Việt Nam, sản lượng tiếp tục giảm do ảnh hưởng của mưa nhiều kéo dài trong giai đoạn ra hoa và thu hoạch, làm giảm năng suất tại nhiều vùng trồng. Đặc biệt tại Ấn Độ, thời tiết ẩm kéo dài làm gia tăng tình trạng sâu bệnh tại các bang sản xuất trọng điểm.

Ở chiều ngược lại, Brazil được đánh giá có vụ mùa tích cực hơn nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là tại bang Espírito Santo. Sản lượng hồ tiêu Brazil năm 2026 được dự báo tăng đáng kể và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung Hồ tiêu toàn cầu.

Tại Indonesia, vụ thu hoạch chính dự kiến bắt đầu sau hơn 1 tháng nữa và nhiều dự báo cho thấy sản lượng có thể tăng so với năm 2025 nhờ điều kiện thời tiết ổn định hơn tại Bangka Belitung và Lampung.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, thị trường hồ tiêu toàn cầu có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn chưa thực sự dư thừa, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức khá. Điều này giúp giá tiêu tiếp tục giữ được mặt bằng cao, dù khó xuất hiện những đợt tăng mạnh trong thời gian tới.