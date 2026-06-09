Giá tiêu hôm nay 9/6/2026: Thị trường lặng 'sóng'

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 9/6

Giá tiêu trong nước hôm nay 9/6 sáng nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định quanh mức 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn là hai địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại TP.HCM là 138.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai phổ biến quanh mức 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 9/6

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu hôm nay cũng không ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia vẫn được niêm yết ở mức 7.091 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 6.025 USD/tấn, và tiêu đen Malaysia giá 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được niêm yết ở mức 9.151 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, tiêu trắng xuất khẩu tiếp tục ổn định ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay duy trì sự ổn định. (Ảnh: AI)

Nhận định giá tiêu

Theo tờ Deccan Herald của Ấn Độ, xung đột kéo dài tại Tây Á (Trung Đông) và cuộc chiến giữa Nga - Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề đến hoạt động thương mại gia vị, khiến xuất khẩu gia vị của Ấn Độ giảm 33% so với năm trước.

Việc gián đoạn trên các tuyến vận tải biển quan trọng khiến Ấn Độ không thể xuất khẩu khoảng 77.117 tấn gia vị như hồ tiêu, thì là, nghệ, ớt và bạch đậu khấu tới châu Âu, Tây Á và 9 quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Điều này đã khiến Ấn Độ thất thu khoảng 8,54 tỷ rupee ngoại tệ trong năm tài chính 2025-2026.

Tháng 3/2025, Ấn Độ xuất khẩu 234.000 tấn gia vị. Tuy nhiên, lượng gia vị xuất khẩu đã giảm xuống 157.000 tấn vào tháng 3/2026 do căng thẳng địa chính trị.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu được gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 789,2 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.180 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 166,2 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và 13,9% về giá trị so với tháng 4/2026 và giảm 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm hơn 23% tổng lượng xuất khẩu. UAE đứng thứ hai, tiếp tục duy trì nhu cầu nhập khẩu ổn định.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 1.512 tấn, giảm tới 66,8% so với tháng trước, trở thành nguyên nhân chính kéo giảm xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng.

Các thị trường lớn khác như Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan vẫn duy trì lượng nhập khẩu đáng kể, trong đó châu Âu tiếp tục là khu vực có diễn biến tích cực nhất.