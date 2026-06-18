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Xuất bản ngày 18/06/2026 01:46 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 01:46 PM

Giá tiêu hôm nay 18/6: Thế giới tăng, giảm trái chiều, trong nước đi xuống

Khánh Giao
Khánh Giao
(VTC News) -

Giá hồ tiêu hôm nay 18/6 ở thị trường trong nước có xu hướng giảm mạnh so với những phiên liền trước.

Giá tiêu thế giới hôm nay 18/6

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia tăng 68 USD/tấn so với phiên liền trước, lên mức 7.205 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giao dịch ở mức 5.850 USD/tấn, giảm 100 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA duy trì ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Indonesia hiện ở mức 9.298 USD/tấn, tăng 87 USD/tấn so với phiên hôm qua. Trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn, giữ nguyên so với phiên trước.

Giá tiêu hôm nay 18/6: Diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá tiêu hôm nay 18/6: Diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 18/6/2026

Nguồn cung

Giá (USD/tấn)

Chênh lệch

(USD/tấn)

Indonesia - Hồ tiêu đen

7.205

+68

Indonesia - Hồ tiêu trắng

9.298

+87

Brazil - Hồ tiêu đen ASTA 570

5.850

-100

Malaysia - Hồ tiêu đen ASTA

9.350

0

Malaysia - Hồ tiêu trắng ASTA

12.250

0

Việt Nam - Hồ tiêu đen 500 g/l

6.100

0

Việt Nam - Hồ tiêu đen 550 g/l

6.200

0

Việt Nam - Hồ tiêu trắng ASTA

9.000

0

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 18/6 tiếp tục ghi nhận giảm từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với những phiên liền trước, Cụ thể:

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk, Đắk Nông cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống 134.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai đang có giá 133.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với những phiên trước.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, giá tiêu hôm nay cũng giảm 2.000 đồng/kg xuống 133.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 18/6/2026

Tỉnh thành

Giá cả (đ/kg)

Biến động

Đắk Lắk

134.000

-2.000

Đắk Nông

134.000

-2.000

Gia Lai

133.000

-1.500

Đồng Nai

133.000

-1.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

133.000

-2.000

Bình Phước

133.000

-2.000

Nhận định thị trường

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, thị trường hồ tiêu thế giới trong tuần thứ hai của tháng 6 diễn biến tương đối cân bằng. Giá tiêu tại Indonesia và Campuchia duy trì ổn định, Malaysia và Ấn Độ giảm nhẹ, trong khi giá tiêu nội địa Việt Nam tăng nhờ nhu cầu quốc tế ổn định và tâm lý thị trường tích cực.

Việt Nam tiếp tục là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Indonesia trong tháng 4 khi đạt 486 tấn, tăng mạnh 80,7% so với tháng trước nhưng giảm 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 5/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam ước đạt 30.000 tấn, kim ngạch 196,7 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ngành hàng này xuất khẩu khoảng 126.800 tấn, thu về 819,7 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 18,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

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