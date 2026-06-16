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Xuất bản ngày 16/06/2026 12:10 PM
Xuất bản ngày 16/06/2026 12:10 PM

Giá tiêu hôm nay 16/6: Duy trì ổn định

Khánh Giao
Khánh Giao
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 16/6 duy trì ổn định tại nhiều địa phương, giá hồ tiêu thế giới không có nhiều biến động so với phiên liền trước.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới trong phiên giao dịch mới nhất không có nhiều biến động so với những ngày trước đó.

Giá tiêu trắng thế giới hiện đang ở mức cao hơn đáng kể so với tiêu đen. Cụ thể, tiêu trắng ASTA của Malaysia được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn. Tiếp đến là tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.211 USD/tấn, trong khi tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được niêm yết ở mức 9.000 USD/tấn.

Đối với tiêu đen, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với giá tiêu đen ASTA đạt 9.350 USD/tấn. Tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.137 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l đạt 6.100 USD/tấn, nhỉnh hơn tiêu đen ASTA 570 của Brazil hiện ở mức 5.950 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 16/6: Duy trì ổn định (Ảnh minh họa)

Giá tiêu hôm nay 16/6: Duy trì ổn định (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay (Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IPC)

Chủng loại hồ tiêu

Quốc gia

Giá (USD/tấn)

Tiêu đen Lampung

Indonesia

7.137

Tiêu trắng Muntok

Indonesia

9.211

Tiêu đen ASTA 570

Brazil

5.950

Tiêu đen ASTA

Malaysia

9.350

Tiêu trắng ASTA

Malaysia

12.250

Tiêu đen loại 500 g/l

Việt Nam

6.100

Tiêu đen loại 550 g/l

Việt Nam

6.200

Tiêu trắng

Việt Nam

9.000

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 16/6 tiếp tục ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, dao động từ 138.500 – 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 140.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì ở mức 139.500 đồng/kg, còn Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai được thu mua phổ biến ở mức 138.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 16/6

Khu vực

Giá thu mua (đồng/kg)

Đắk Lắk

140.500

Đắk Nông

140.500

Bà Rịa - Vũng Tàu

139.500

Gia Lai

138.500

Bình Phước

138.500

Đồng Nai

138.500

Nhận định giá tiêu

Về thị trường xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Indonesia trong 5 tháng đầu năm, với 14.350 tấn, chiếm 30,2% tổng lượng xuất khẩu của nước này, dù giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Indonesia với 321 tấn, tăng 6,6% so với tháng trước nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Mỹ và Thái Lan đều ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy nhu cầu tại một số thị trường chủ lực đang có dấu hiệu phục hồi.

So với nhiều quốc gia sản xuất hồ tiêu khác, giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cạnh tranh, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

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