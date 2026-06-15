(VTC News) -

Sáng nay 15/6, giá trong nước tiếp tục duy trì sự ổn định tại hầu hết các địa phương trọng điểm. Cụ thể:

Giá tiêu khu vực Tây Nguyên

Sáng 15/6, mức giá thu mua hồ tiêu tại các vùng sản xuất chính dao động từ 138.500 - 140.500 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông đang là hai địa phương có giá cao nhất cả nước, đạt 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu khu vực Đông Nam Bộ

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu thu mua ở mức 139.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai phổ biến quanh mức 138.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 15/6/2026: Đi ngang phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 15/6



Thị trường Giá thu mua ngày 15/6 (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 140.500 Gia Lai 138.500 Đắk Nông 140.500 Bà Rịa – Vũng Tàu 139.500 Bình Phước 138.500 Đồng Nai 138.500

Giá tiêu thế giới hôm nay 15/6

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung không có nhiều biến động trong những ngày gần đây.

Tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch quanh mức 7.137 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.950 USD/tấn, tiêu đen Malaysia ASTA đạt 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l và 550g/l lần lượt ở mức khoảng 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì quanh ngưỡng 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay. (Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IPC)



Sản phẩm Giá (USD/tấn) Indonesia - Tiêu đen 7.137 Indonesia - Tiêu trắng 9.211 Brazil - Tiêu đen ASTA 570 5.950 Malaysia - Tiêu đen ASTA 9.350 Malaysia - Tiêu trắng ASTA 12.250 Việt Nam - Tiêu đen 500 g/l 6.100 Việt Nam - Tiêu đen 550 g/l 6.200 Việt Nam - Tiêu trắng ASTA 9.000

Thị trường Mỹ đang cho thấy xu hướng phục hồi nhập khẩu sau giai đoạn điều chỉnh tồn kho trong năm 2025. Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Mỹ, không chỉ nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh mà còn do sự sụt giảm nguồn cung từ các đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc.

Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hồ tiêu Việt Nam tiếp tục gia tăng thị phần tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới trong những tháng tiếp theo của năm 2026.