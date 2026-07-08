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Xuất bản ngày 08/07/2026 02:20 PM
Xuất bản ngày 08/07/2026 02:20 PM

Giá lúa gạo hôm nay 8/7/2026: Lúa tươi tăng, gạo nhích nhẹ

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 8/7/2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi nhiều loại lúa tươi tăng giá, gạo nguyên liệu nhích nhẹ.

Giá lúa hôm nay 8/7/2026

Giá lúa tươi hôm nay 8/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận xu hướng tăng ở một số giống chủ lực. Trong đó, lúa OM 18 có mức tăng đáng chú ý nhất, tăng 300 đồng/kg, lên mức 6.400 - 6.600 đồng/kg.

Lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg, dao động 6.300 - 6.500 đồng/kg. Lúa IR 50404 cũng tăng 100 đồng/kg, đạt mức 5.550 - 5.700 đồng/kg.

Lúa OM 34 ổn định mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 8/7

Chủng loại Giá (đồng/kg)Biến động (đồng/kg)
IR 50404 (tươi) 5.550 - 5.700+ 100
Đài Thơm 8 (tươi) 6.300 - 6.500+ 100
OM 18 (tươi) 6.400 - 6.600+ 300
OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600Ổn định
OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800Ổn định

Giá gạo trong nước hôm nay 8/7

Tương tự giá lúa, giá gạo nguyên liệu hôm nay nhích nhẹ. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.950 - 9.050 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 đạt 9.400 - 9.600 đồng/kg, cao hơn so với vùng giá trước đó.

Gạo OM 5451 ổn định ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Giá lúa tăng, gạo nhích nhẹ. (Ảnh minh họa)

Giá lúa tăng, gạo nhích nhẹ. (Ảnh minh họa)

Các dòng OM 380 và Sóc thơm giữ vùng thấp hơn, khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay 8/7

Loại gạo Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.950 - 9.050
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.600
Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600
Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài đạt 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.

Gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg; gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 8/7

Loại gạo Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen 28.000
Gạo Nhật 22.000
Gạo Hương Lài 22.000
Gạo Nàng Hoa 21.000
Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000
Gạo Sóc Thái 20.000
Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000
Gạo trắng thông dụng 16.000
Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm 14.500 - 15.500
Gạo thường 14.000 - 15.000

Phân khúc nếp không biến động với giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Giá phụ phẩm dao động trong vùng 7.800 - 8.100 đồng/kg. Tấm thơm ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg, còn cám dao động 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ổn định. Gạo Jasmine ở mức 516 - 520 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 510 USD/tấn. Gạo 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350 - 354 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu ngày 8/7

Quốc giaChủng loạiGiá (USD/tấn)
Việt NamGạo Jasmine 516 - 520
Gạo thơm 5% tấm 500 - 510
Gạo thơm 100% tấm 349 - 353
Thái LanGạo 5% tấm 478 - 482
Gạo 100% tấm 409 - 413
Ấn ĐộGạo 5% tấm 350 - 354
Gạo 100% tấm 280 - 284
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