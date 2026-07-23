Sơn La đánh rơi chiến thắng ở giải U16 nữ Quốc gia 2026

(VTC News) -

Trên sân nhà, Sơn La tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước Phong Phú Hà Nam. Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả địa phương, Sơn La nhanh chóng triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn. Họ chơi bóng đầy quyết tâm và khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận đấu.

Về cơ bản, Phong Phú Hà Nam vẫn là những người kiểm soát tốt thế trận trên sân. Tuy nhiên, việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà không phải nhiệm vụ dễ dàng với tập thể được xem là ứng viên vô địch. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) giành chiến thắng.

Bước sang hiệp 2, những lỗ hổng ở hàng thủ của Phong Phú Hà Nam bắt đầu xuất hiện. Phút 50, Nguyễn Thị Thủy đi bóng khéo léo vượt qua 3 cầu thủ đối phương. Cô tung đường chọc khe thuận lợi để Nguyễn Lê Khánh Đan thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Bất ngờ thủng lưới, cô trò HLV Trần Lệ Thủy không còn cách nào khác ngoài tràn lên tấn công. Sơn La cố gắng phòng ngự nhưng cũng không thể đứng vững ở giai đoạn cuối trận đấu. Khi vừa bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt, họ lập tức nhận bàn thua.

Phút 75, từ quả đá phạt tưởng chừng không mấy nguy hiểm của Bùi Thị Ngọc Lan, thủ thành của Sơn La mắc sai lầm, Lê Thị Bảo Trâm ập vào đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam. Phút 85, vẫn là Bảo Trâm sút xa từ ngoài vòng cấm khi thủ môn đối phương đã rời xa khung thành, tỉ số 2-1 nghiêng về Phong Phú Hà Nam.