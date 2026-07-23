Khởi tố nhóm người nước ngoài dàn cảnh đánh bài, lừa khách du lịch ở TP.HCM

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do nhóm đối tượng mang quốc tịch Philippines thực hiện với thủ đoạn tiếp cận, tạo lòng tin rồi dụ dỗ khách du lịch nước ngoài về nơi đã chuẩn bị sẵn để dàn cảnh đánh bài, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM khởi tố 6 người quốc tịch Philippines bị cáo buộc dàn cảnh đánh bài, lừa nhiều khách du lịch nước ngoài, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch, có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Bến Thành cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can chủ yếu nhắm đến khách du lịch nước ngoài lớn tuổi, đi một mình. Sau khi làm quen và tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tìm cách đưa nạn nhân về địa điểm đã thuê sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại đây, các thành viên được phân công vai trò cụ thể. Một số người đóng giả là người tình cờ quen biết, gợi ý nạn nhân tham gia chơi bài; một người khác giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia. Đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài, chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục thắng nhằm tạo tâm lý tin tưởng rằng có thể dễ dàng kiếm tiền.

Khi nạn nhân đã mắc bẫy, nhóm này chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Người đóng vai thua bài liên tục tỏ ra cay cú, đề nghị chơi tiếp để “gỡ”, đồng thời sử dụng tiền “đô la âm phủ” hoặc các thủ đoạn khác nhằm tạo cho nạn nhân tin rằng nhóm này có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.

Sau đó, chúng lấy lý do hai bên cần chứng minh năng lực tài chính trước khi tiếp tục ván bài có giá trị cao, yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang đến địa điểm đánh bài.

Khi nạn nhân mang tiền đến, nhóm này lợi dụng lúc sơ hở hoặc tạo tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas (SN 1986, quốc tịch Philippines) là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.

Các đối tượng tham gia đường dây còn gồm Pardo Oscar Winkler (SN 1950), De Vera Diosdado (SN 1960), Pardo Maria Lanie (SN 1975), Villarin Bregida (SN 1967) và Bernardino Rolando Lim (SN 1975), đều mang quốc tịch Philippines.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận cụ thể. Những người trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt; người đóng vai chơi bài được hưởng 5%; riêng Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.

Từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm người này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách du lịch nước ngoài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can nêu trên để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của các bị can và các vụ việc có liên quan.