XSQT 23/7 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 23/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 23/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/7/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 23/7/2026

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- XSQT 16/7/2026

Kết quả xổ số ngày 16/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng như sau:

XSQT 16/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 16/7/2026.

- XSQT 9/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 9/7/2026 có giải đặc biệt là 269423 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 9/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 9/7/2026.

- XSQT 2/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2/7/2026 có giải đặc biệt là 469855 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 2/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2/7/2026.

- XSQT 25/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 787705 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 25/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn theo quy định, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

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