Bộ Ngoại giao thông tin công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu ở Phú Quốc

(VTC News) -

Chiều 23/7, trong họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác hỗ trợ của Việt Nam liên quan vụ việc lật ca nô tại Phú Quốc khiến nhiều du khách Ấn Độ thiệt mạng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 11/7, ngay lập tức, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM để khẩn trương thực hiện công tác bảo hộ công dân.

15 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch ngày 11/7 ở Phú Quốc.

“Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, 15 thi hài đã được chuyển về các địa phương tại Ấn Độ. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi và Tổng Lãnh sự quán tại Mumbai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tại Ấn Độ để thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân”, Người phát ngôn nói.

Trước đó, hôm 14/7, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi hài 15 công dân thiệt mạng vụ lật tàu du lịch ngày 11/7 tại Phú Quốc đã được đưa về nước trên chuyến VN979 từ TP.HCM đến Mumbai. Chuyến bay đã hạ cánh tại Mumbai vào tối 14/7 (giờ địa phương). Sau đó, chính quyền các bang Andhra Pradesh, Kerala và Tamil Nadu sẽ tiếp nhận và phối hợp đưa thi hài các nạn nhân về quê nhà để gia đình tổ chức tang lễ.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các bang của Ấn Độ nhằm bảo đảm thi hài các nạn nhân được bàn giao cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam, gồm chính quyền Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Sở Ngoại vụ TP.HCM, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tích cực hỗ trợ công tác cứu hộ, xử lý hậu quả và hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về nước.

Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn người dân Việt Nam đã gửi lời chia buồn, động viên và cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân trong thời điểm đau thương.