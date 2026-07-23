Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc

(VTC News) -

Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, là một trong hai học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026. Kỳ thi lần thứ 67 diễn ra từ ngày 10 đến 21/7 tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ các đội tuyển toán học xuất sắc từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thành tích của Nam góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành kết quả cao tại IMO 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường Toán học quốc tế.

Nguyễn Lê Nhật Nam (trái) - xuất sắc chinh phục thành công Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2026.

Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2026 là dấu mốc đáng nhớ với Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ít ai biết, phía sau thành tích ấy không phải là những ngày học đến kiệt sức hay lịch ôn luyện dày đặc, mà là lựa chọn học vừa sức, giữ tinh thần ổn định và liên tục điều chỉnh bản thân.

Sau khi kết thúc ngày thi thứ hai, Nam tự ước lượng mình đạt khoảng 31 điểm. Với nhận định đề thi năm nay khó hơn các năm trước, em tin mình có cơ hội giành huy chương vàng nhưng vẫn không dám chắc.

“Khi mới có điểm, em hơi tiếc vì để mất một điểm ở bài 4 theo cách khá ngớ ngẩn. Em cũng lo 30 điểm chưa đủ để giành huy chương vàng. Đến khi công bố giải, em rất vui vì kết quả vượt xa kỳ vọng của bản thân”, Nam chia sẻ.

Niềm vui ấy càng có ý nghĩa hơn khi đến sau hành trình nhiều năm bền bỉ theo đuổi Toán học. Sinh năm 2008 trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Nam sớm tìm thấy niềm yêu thích với những bài toán khó và cảm giác hạnh phúc mỗi khi tự tìm được lời giải ngắn gọn hơn hay khám phá một hướng tiếp cận mới.

Từ lớp 8, em xác định theo đuổi Toán chuyên. Giải Nhất học sinh giỏi Toán thành phố Hà Nội năm lớp 9 giúp Nam được tuyển thẳng vào hai trường THPT chuyên, trước khi lựa chọn Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để tiếp tục phát triển tư duy học thuật.

Trước khi bước lên bục nhận Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, Nam từng là thủ khoa môn Toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026. Tuy nhiên, với em, mỗi thành tích chỉ là cột mốc trên hành trình học tập dài hơn phía trước.

Trong sáu bài toán của IMO năm nay, bài số 3 để lại nhiều ấn tượng nhất với Nam. Ban đầu, em dự đoán sai đáp số nên lựa chọn hướng tiếp cận chưa phù hợp. Khi thử đặt mình dưới góc nhìn của nhân vật Hạng Vũ trong đề bài, Nam nhận ra đáp án ban đầu chưa tối ưu và từ đó tìm được chiến thuật giải quyết vấn đề.

“Điều đáng tiếc là em không còn đủ thời gian để xử lý chiều còn lại của bài toán. Dẫu vậy, em vẫn cho rằng đây là bài toán hay và đáng nhớ nhất của kỳ thi”, em nói.

Nhật Nam bên gia đình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách Nam chuẩn bị cho một trong những kỳ thi Toán khó nhất thế giới lại khá giản dị. Em không cố gắng kéo dài thời gian học hay liên tục giải thật nhiều đề. Thay vào đó, mục tiêu lớn nhất là duy trì sự tỉnh táo trong suốt 270 phút làm bài.

“Em luôn giữ tinh thần học tập thoải mái. Em không cố ép bản thân học quá nặng mà rèn để luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất khi làm bài”.

Để làm được điều đó, Nam duy trì thói quen ngủ đủ giấc mỗi ngày và thường chỉ dành không quá hai giờ tự học liên tục để não bộ có thời gian nghỉ ngơi.

Trong học tập, em cũng không chạy theo số lượng bài tập mà dành thời gian phân tích kỹ từng lời giải, tìm cách tối ưu hoặc tiếp cận bài toán theo nhiều hướng khác nhau để hiểu bản chất vấn đề. Theo Nam, khả năng giữ được nhịp độ ổn định trong phòng thi quan trọng không kém kiến thức. Khi gặp một bài toán khó, em thường bắt đầu từ những ý tưởng quen thuộc, từng bước chuyển sang các phương pháp phức tạp hơn thay vì vội vàng tìm lời giải ngay lập tức.

Đoạn chia sẻ của mẹ rất phù hợp để bổ sung vào phần cuối bài, sau phần nói về phương pháp học tập và trước thông điệp của Nhật Nam. Có thể biên tập theo văn phong báo chí như sau:

Cô Thuỳ Chinh - mẹ của Nhật Nam chia sẻ, điều gia đình tự hào không chỉ là thành tích học tập mà còn là tính cách và bản lĩnh của con. Trong mắt mẹ, Nam là chàng trai sống tích cực, chân thành, luôn hòa đồng với mọi người nên được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Trước kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, gia đình cũng không đặt áp lực phải giành huy chương hay đạt thứ hạng cao. “Điều vợ chồng tôi mong nhất là con có hành trình thật đẹp, được học hỏi thêm nhiều điều mới, gặp gỡ những người bạn tài năng đến từ nhiều quốc gia và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Dù kết quả có như thế nào, gia đình vẫn luôn tự hào về con”, mẹ Nhật Nam chia sẻ.

Nhật Nam trở về nước trong vòng tay chào đón, chúc mừng của thầy cô, bạn bè.

Sau kỳ thi, điều Nam muốn chia sẻ không phải là kinh nghiệm giành huy chương mà là cách đối diện với áp lực: “Một điều em học được qua kỳ thi là bất kể chuyện thi cử có ra sao, hãy luôn đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu”.

Nam cho biết em từng chứng kiến nhiều bạn bè, anh chị và các em nhỏ bật khóc vì áp lực thi cử. Em không mong bản thân, cũng không mong bất kỳ ai phải đánh đổi sức khỏe tinh thần để lấy thành tích.

Từ cậu học trò say mê những bài toán khó đến chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2026, Nguyễn Lê Nhật Nam cho thấy thành công không chỉ được tạo nên bởi năng lực, mà còn từ sự điềm tĩnh, kỷ luật và một quan điểm học tập bền vững: học vừa sức để có thể đi đường dài.