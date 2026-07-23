HLV Kim sang-sik: 'Mục tiêu là vô địch ASEAN Cup 2026'

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch của giải đấu. Ở trận chung kết 2 năm về trước, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng trước Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam thậm chí còn gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ số một trong khu vực ngay trên sân khách.

Trong ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Timor Leste. Nhiệm vụ của Quang Hải và đồng đội là chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik muốn vô địch ASEAN Cup 2026.

Ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Năm 2026, chúng tôi rất vinh dự được tham dự giải đấu này. Đồng thời, chúng tôi cũng chuẩn bị để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch giải đấu. Như mọi giải đấu khác, trận đầu tiên luôn rất quan trọng. Vì vậy, toàn đội và ban huấn luyện đã chuẩn bị để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai.

Chúng tôi muốn biến áp lực thành sự tự tin. Các cầu thủ của chúng tôi đã có kinh nghiệm giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Tất nhiên điều đó không hề dễ dàng, nhưng mục tiêu của chúng tôi là một lần nữa trở thành nhà vô địch. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị tốt và hy vọng có thể thể hiện một màn trình diễn tốt”.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, việc bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup chắc chắn không dễ. Đặc biệt, trong năm 2025, ông Kim nhận thấy tất cả các đội tuyển ở Đông Nam Á đều có tính cạnh tranh rất cao và trình độ bóng đá rất tốt.

HLV Kim Sang-sik nói: “Chúng tôi cần phải thể hiện sự tự tin và dũng cảm. Vì vậy, chúng tôi phải đoàn kết thành một tập thể, cùng nhau gắn kết, tiếp tục tiến lên để làm chủ trận đấu. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng phải tận hưởng trận đấu để mang lại niềm vui.

Lúc này, với đội tuyển, điều quan trọng là ở từng trận đấu phải cố gắng hết sức và thể hiện màn trình diễn tốt vì chính chúng tôi. Như mọi khi, mục tiêu tất nhiên là trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên, vào lúc này chúng tôi chưa thể khẳng định mình sẽ vô địch, vì trước hết phải tập trung vào từng trận đấu, từng trận đấu một và nỗ lực hết mình”.