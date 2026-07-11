Giá lúa gạo hôm nay 11/7: Lúa ổn định, gạo bán lẻ biến động

Giá lúa trong nước hôm nay
Thị trường lúa tươi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định. Cụ thể, giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động 6.450 - 6.600 đồng/kg. OM 18 được thu mua ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg, IR 50404 ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 34 đạt 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn OM 5451 dao động 5.700 - 5.800 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 11/7/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Đài Thơm 8 (tươi)
6.450 - 6.600
OM 18 (tươi)
6.300 - 6.500
IR 50404 (tươi)
5.700 - 5.800
OM 34 (tươi)
5.600 - 5.700
OM 5451 (tươi)
5.700 - 5.800
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay đi ngang. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua ở mức 8.950 - 9.050 đồng/kg, CL 555 đạt 9.400 - 9.500 đồng/kg, OM 5451 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg, OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi OM 380 và Sóc Thơm cùng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 11/7/2026
Chủng loại
Mức giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
8.950 - 9.050
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.400 - 9.500
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo thành phẩm IR 504
10.750 - 10.900
Tuy nhiên, giá gạo bán lẻ hôm nay ghi nhận một số điều chỉnh tại các chợ. Trong đó, gạo Đài Thơm tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, lên 15.000 - 15.500 đồng/kg, còn gạo thường giảm 1.000 đồng/kg, xuống 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Các mặt hàng còn lại nhìn chung ổn định, với gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường giữ ở 15.000 - 16.000 đồng/kg và gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 11/7/2026
Loại gạo
Giá hôm nay (đồng/kg)
So với hôm qua
Nàng Nhen
28.000
Không đổi
Hương Lài
22.000
Không đổi
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Không đổi
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Không đổi
Nàng Hoa
21.000
Không đổi
Đài Thơm
15.000 - 15.500
Tăng 500 đồng/kg
Gạo trắng thông dụng
16.000
Không đổi
Gạo thường
13.000 - 14.000
Giảm 1.000 đồng/kg
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Không đổi
Gạo Sóc Thái
20.000
Không đổi
Gạo Nhật
22.000
Không đổi
Giá gạo thế giới hôm nay
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine duy trì ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm được chào bán 510 - 520 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm có giá niêm yết 478 - 482 USD/tấn và gạo 100% tấm là 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 11/7/2026
Quốc gia
Mặt hàng
Mức giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
513 - 517
Gạo thơm 5% tấm
510 - 520
Gạo thơm 100% tấm
348 - 352
Thái Lan
Gạo 5% tấm
478 - 482
Gạo 100% tấm
409 - 413
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
350 - 354
Gạo 100% tấm
280 - 284
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