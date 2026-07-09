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Xuất bản ngày 09/07/2026 12:35 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 12:35 PM

Giá lúa gạo hôm nay 9/7/2026: Trong nước ổn định, xuất khẩu trái chiều

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 9/7/2026 trong nước duy trì sự ổn định, trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều.

Giá lúa hôm nay 9/7/2026

Giá lúa tươi hôm nay 9/7/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì sự ổn định. Trong đó, lúa OM 18 giá từ 6.400 - 6.600 đồng/kg, là một trong những giống có giá cao trong nhóm lúa phổ biến. Giá lúa Đài Thơm 8 duy trì mức 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Lúa tươi IR 50404 dao động từ 5.550 - 5.700 đồng/kg. Lúa OM 5451 ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi OM 34 duy trì khoảng 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 9/7

Chủng loại

Giá (đồng/kg)

Biến động (đồng/kg)

IR 50404 (tươi)

5.550 - 5.700

Ổn định

Đài Thơm 8 (tươi)

6.300 - 6.500

Ổn định

OM 18 (tươi)

6.400 - 6.600

Ổn định

OM 34 (tươi)

5.400 - 5.600

Ổn định

OM 5451 (tươi)

5.700 - 5.800

Ổn định

Giá gạo trong nước hôm nay 9/7

Tương tự giá lúa, giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 9/7 giữ ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.950 - 9.050 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 ở mức 9.400 - 9.600 đồng/kg.

Giá lúa gạo trong nước hôm nay ổn định. (Ảnh: TTXVN)

Giá lúa gạo trong nước hôm nay ổn định. (Ảnh: TTXVN)

Gạo OM 5451 duy trì ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Các dòng OM 380 và Sóc thơm ở vùng thấp hơn, khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay 9/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

8.950 - 9.050

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.400 - 9.600

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm

7.500 - 7.600

Gạo thành phẩm IR 504

10.750 - 10.900

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo đi ngang. Giá gạo Nàng Nhen tiếp tục ở mức cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài ổn định với 22.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài đi ngang ở ngưỡng 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Jasmine dao động từ 16.000 - 17.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.

Gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg; gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 9/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 17.000

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Gạo Đài Thơm

14.500 - 15.500

Gạo thường

14.000 - 15.000

Phân khúc nếp ổn định với giá nếp IR 4625 tươi dao động 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Giá phụ phẩm dao động trong khoảng 7.800 - 8.100 đồng/kg. Tấm thơm ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg, còn cám dao động 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam biến động trái chiều. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn, đạt mức 510 - 520 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm dao động 348 - 352 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu ngày 9/7

Quốc gia

Chủng loại

Giá
(USD/tấn)

Biến động

Việt Nam

Gạo Jasmine

513 - 517

Giảm 3 USD/tấn

Gạo thơm 5% tấm

510 - 520

Tăng 10 (USD/tấn)

Gạo thơm 100% tấm

348 - 352

Giảm 1 (USD/tấn)

Thái Lan

Gạo 5% tấm

478 - 482

Ổn định

Gạo 100% tấm

409 - 413

Ổn định

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

350 - 354

Ổn định

Gạo 100% tấm

280 - 284

Ổn định

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