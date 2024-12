Giá cà phê hôm nay 7/12: Tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 7/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 tăng 125 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 4.895 USD/tấn. Giá giao tháng 3/2025 tăng 122 USD/tấn lên 4.873 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 9,8 cent/lb so với hôm qua, ở mức 313,5 cent/lb, giá giao tháng 5/2025 tăng 9,55 cent/lb, ở mức 311,3 cent/lb.

Ảnh minh họa: Báo Công Thương.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh từ 5.000 đến 5.700 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 5.500 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 118.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai tăng 5.700 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120.000 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông vẫn cao nhất, tăng 5.500 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120.200 đồng/kg.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chỉ số giá cà phê toàn cầu (I-CIP) trong tháng 11 đạt trung bình 270,7 US cent/pound, tăng 8% so với tháng trước và tăng 67,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính của đà tăng giá này là sự lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung cà phê toàn cầu, đặc biệt sau khi cơn bão nhiệt đới Sara gây thiệt hại nặng nề tại các quốc gia Trung Mỹ vào giữa tháng 11.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê trong tháng 11 đã tăng 5,7%, đạt tổng cộng 4,42 triệu bao, trong đó có 3,72 triệu bao arabica và 694.209 bao robusta. Nông dân Brazil đã bán ra phần lớn sản lượng trong niên vụ vừa qua và có xu hướng không vội vàng đưa phần còn lại ra thị trường, dựa trên xu hướng giá cả hiện tại.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11 đã giảm 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 60.000 tấn. Tổng xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 11 cũng giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,2 triệu tấn. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đã tăng 35,4%, đạt mức kỷ lục 4,9 tỷ USD.

Gần đây, mưa lớn ở Việt Nam đã gây ngập úng các cánh đồng cà phê và làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê của quốc gia này, nơi sản xuất robusta lớn nhất thế giới.