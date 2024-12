Giá cà phê hôm nay 4/12: Rơi tự do, trong nước giảm tới 19.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 4/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2025 ở mức 4.626 USD/tấn, giảm 208 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Còn ở kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.604 USD/tấn, giảm 202 USD/tấn so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 295 cent/lb, giảm 1 cent/lb so với đầu giờ sáng qua. Ở kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 293 cent/lb, giảm 1 cent/lb so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay rơi tự do. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay cũng đồng loạt giảm tới 19.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 127.800 - 128.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 109.000 đồng/kg, giảm 19.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 108.000 đồng/kg, giảm 19.800 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch 109.000 đồng/kg, giảm 19.000 đồng/kg so với mức giao dịch một ngày trước.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay cũng ghi nhận giảm 19.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 109.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong 2 phiên giao dịch gần nhất đã khiến cho thị trường sửng sốt khi giá đồng loạt lao dốc rất mạnh.

Chỉ số Dollar Index tăng vọt gần 1% trong phiên hôm qua sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội sẽ áp mức thuế quan 100% với các quốc gia thuộc nhóm BRICS nếu họ cố tình tạo ra đồng tiền mới để thay thế đồng USD.

Trong khi đó, đồng Real của Brazil yếu đi, kéo theo tỷ giá USD/BRL tăng vọt 1,42%, lên mức cao lịch sử. Chênh lệch càng lớn đã thúc đẩy tâm lý lo ngại nông dân Brazil sẽ đẩy bán cà phê để hưởng lợi. Điều này kéo dòng tiền ra khỏi thị trường cà phê khiến giá giảm rất mạnh.

Hơn thế, lực bán chốt lời sau phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước đã làm gia tăng áp lực, đẩy giá cà phê giảm sâu chưa từng có trong một phiên. Ngoài ra, hoạt động điều chỉnh kỹ thuật sau đợt tăng vọt cũng góp phần gia tăng sức ép lên giá.

Về phía thông tin cơ bản, thị trường vẫn thể hiện những lo ngại nhất định về nguồn cung cà phê tại các nước sản xuất chính. Nổi bật là tình trạng lượng mưa liên tục dưới mức trung bình lịch sử tại khu vực trồng cà phê chính của Brazil, khiến triển vọng nguồn cung vụ mới trở nên tiêu cực. Somar Meteorologia báo cáo lượng mưa tại Minas Gerais, bang trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil ở mức 17,8 mm vào tuần trước, tương đương 31% mức trung bình lịch sử.

Cũng với lo ngại về thời tiết, Hãng tư vấn Hedgepoint trong báo cáo thị trường toàn cầu dự đoán sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 của Brazil vào khoảng 65,2 triệu bao.

Trong đó, sản lượng cà phê Arabica dự kiến ở mức 42,6 triệu bao loại 60kg, giảm 1,4% so với vụ trước. Đơn vị này cũng cho biết dự báo sản lượng của họ có thể thay đổi dựa vào tình hình thời tiết thời gian tới.