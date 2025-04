Bí thư Quảng Ninh thăm hỏi gia đình chiến sĩ công an hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

(VTC News) -

Đêm 17/4, khi nhận được thông tin nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an khiến một chiến sĩ hy sinh, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tới Bệnh viện Bãi Cháy thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình cán bộ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, người chiến sĩ công an dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Công lý)

Ông cũng khẳng định, sự hy sinh của Thượng uý Khải là mất mát to lớn không chỉ đối với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh mà còn là niềm tiếc thương của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Mặc dù Thượng uý Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và tấm lòng tận tụy với Tổ quốc của anh sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, khen thưởng đối với gia đình và coi đây là trách nhiệm, nghĩa tình sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Ông cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa Thượng uý Nguyễn Đăng Khải về quê nhà và nhanh chóng hoàn tất các chế độ chính sách đối với liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trong vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy.

Ông Vũ Đại Thắng thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh)

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long Quảng Ninh) cầm đầu nên lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 20h20 ngày 17/4, công an xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), nghi phạm Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại Tổ 6, Khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm nghi phạm từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Khi tổ công tác ở gần trạm thu phí Đại Yên (Quốc lộ 18, TP Hạ Long) phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), những tên khác chống trả quyết liệt bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn đã bị thương.

Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy nhưng Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Đến 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.

Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố và truy nã hắn về tội mua bán trái phép chất ma túy.